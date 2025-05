Apple prepara grandes mudanças no iPhone! Vai alterar calendário de lançamento

Há momentos que todos conhecem no universo do iPhone. O mais importante deles é mesmo a chegada de novos modelos em setembro, com a Apple a revelar ali todas as novidades neste campo. Isso em breve poderá mudar, com uma alteração grande no calendário de lançamento, que parece querer evidenciar o iPhone dobrável.

Em vez de decidir entre quatro novos modelos de iPhones no outono, os clientes da Apple vão poder ter de escolher passar a escolher entre a primavera e no outono. Um novo relatório afirma que a Apple irá alterar o ciclo de lançamento dos seus smartphones, começando com o iPhone 18 em 2026.

Segundo o The Information, três fontes não identificadas da cadeia de abastecimento detalharam que os modelos mais caros serão lançados primeiro. Isso significa que os modelos Pro manterão a janela de lançamento do outono e os iPhones do modelo padrão serão adiados para a primavera seguinte.

É um afastamento notável do calendário típico de lançamentos únicos, mas pode indicar que a Apple quer abrir espaço para outros modelos, como o muito falado iPhone dobrável. Se o relatório for correto, a Apple lançará o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e, potencialmente, o iPhone dobrável no outono de 2026. Segue depois o modelo básico do iPhone 18, o iPhone 18 Slim e o iPhone 18e na primavera de 2027.

Quem acompanha de perto os lançamentos da Apple, verá esta mudança não ser uma grande surpresa. Embora a empresa tenha lançado o seu lote anual de novos iPhones em setembro ou outubro desde o iPhone 5, a Apple começou a quebrar o calendário com o lançamento dos modelos do iPhone SE, que eram geralmente lançados em março ou abril.

Mais recentemente, a Apple lançou o iPhone 16e em fevereiro para substituir a linha SE. Quanto ao iPhone 17, ainda se espera pelo calendário regular da Apple com quatro novos dispositivos a serem revelados em setembro.

Esta mudança irá certamente mudar o mercado, arrastando outras marcas para o novo calendário. A resposta às novidades da Apple chegam sempre em momentos chave, que assim voltam a mudar no ano e nos ciclos de renovação de equipamentos.