One UI 7 aumentou consumo de bateria no smartphone? Samsung já explicou porquê

A One UI 7 já está a chegar aos smartphone da Samsung de forma acelerada e cada vez em mais países e equipamentos. Esta passou por momentos complicados, mas tudo foi resolvido. Agora, as queixas aumentam noutro ponto, o do consumo de bateria. Isso parece ser algo normal que foi explicado agora de forma simples.

One UI 7 aumentou consumo de bateria

A atualização One UI 7 da Samsung para os modelos Galaxy S23, S24 Ultra e Z Fold 6 aumentou o consumo de bateria para alguns utilizadores. Os utilizadores afirmaram que tiveram de carregar os seus dispositivos várias vezes durante o uso diário e que o desempenho da bateria caiu abaixo do normal após a atualização.

No entanto, isto não se aplica a todos os utilizadores. Pelo contrário, alguns utilizadores relataram que a duração da bateria melhorou. Segundo os especialistas, esta situação não é causada por uma falha no sistema. Após a atualização do One UI 7, o sistema de gestão de energia do dispositivo redefine os dados de consumo de energia recolhidos anteriormente.

Isto exige que o dispositivo reanalise os hábitos do utilizador e reconstrua os seus algoritmos de poupança de energia. O processo de reaprendizagem do sistema provoca um aumento temporário do consumo de energia, enquanto recolhe a informação necessária para se ajustar ao utilizador.

Samsung explicou o que passa nos smartphones

A declaração da Samsung afirma ainda que isto é normal. Foi declarado que, à semelhança do consumo de bateria observado após a configuração de um novo telefone, o aumento da utilização da bateria após a atualização do One UI 7 voltará ao normal dentro de alguns dias.

Foi também enfatizado que os utilizadores não precisam de intervir neste processo. A atualização do One UI 7, que foi anteriormente pausada devido a alguns bugs, está agora novamente disponível para todos os utilizadores.

Assim, todos os que viram este comportamento, que poderia parecer anormal, têm agora uma explicação. A solução parece ser simples e será aplicada sozinha, sem qualquer necessidade de intervenção dos utilizadores nos smartphones ou sequer da própria Samsung. A One UI 7 tratará de tudo.