Bloqueio ao sideload de apps Android pode ter solução com ferramenta conhecida

A Google quer restringir o sideload de apps no Android de programadores não verificados a partir de 2026. Isso gerou preocupações entre os utilizadores. Embora cite questões de segurança, muitos temem que o Android se esteja a tornar um ecossistema fechado. Uma possível “solução alternativa” via ADB pode ser a solução que muitos esperavam.

Google quer limitar o sideload de apps

A nova política da Google para o Android causou comoção na comunidade tecnológica. Recentemente, a empresa anunciou os seus planos para restringir o sideload de aplicações em dispositivos certificados a partir do final de 2026.

Esta mudança deixou muitos utilizadores preocupados com a possibilidade de o Android se estar a transformar em algo semelhante ao iOS da Apple. No entanto, pode existir uma solução alternativa para o sideload de apps em smartphones e tablets Android.

O plano da Google é exigir que todos os programadores verifiquem a sua identidade. Isto aplica-se mesmo aos que distribuem apps fora da Google Play Store. As apps não verificadas não serão instaladas num dispositivo.

Solução para o Android pode ser simples

A Google alega que esta é uma medida de segurança para combater software malicioso. No entanto, a medida causou desconforto nos entusiastas e programadores que dependem do sideload para tudo, desde a emulação de apps até à utilização de lojas independentes.

A Google revelou que não irá aplicar esta nova regra através do seu conhecido serviço Play Protect. Em vez disso, está a criar uma nova aplicação de sistema separada, chamada Android Developer Verifier. Esta decisão levanta mais questões do que respostas.

Para muitos, isto sugere que o novo processo de verificação não será uma simples funcionalidade de desativação. Alguns utilizadores também se questionam se o verdadeiro objetivo é simplesmente dificultar ao máximo o sideload.

Tudo se vai basear no conhecido ADB

Apesar das preocupações, pode haver um vislumbre de esperança para os utilizadores avançados. Um detalhe importante numa página FAQ da Google aponta para uma possível solução alternativa. A instalação através do Android Debug Bridge (ADB).

Esta ferramenta de linha de comandos é um pilar fundamental do Android. Permite que programadores comuniquem e controlem os seus dispositivos a partir de um PC. Uma secção da FAQ refere que os utilizadores serão “livres de instalar apps sem verificação com o ADB”. A instalação de uma aplicação com ADB está longe de ser um processo de apenas um clique. É necessário, no mínimo, copiar e colar uma linha de comandos nos casos mais simples.

Esta poderá ser a forma do Google encontrar um meio-termo. Ao preservar a instalação via ADB, a Google poderia ainda apaziguar a comunidade de programadores e utilizadores avançados que se sentem confortáveis ​​com estas soluções técnicas. Ao mesmo tempo, este método impediria efetivamente o utilizador comum de fazer o sideload de aplicações não verificadas.