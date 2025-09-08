TikTok consolida domínio na Europa e atinge a meta dos 200 milhões de utilizadores

A TikTok confirmou ter alcançado um novo e impressionante marco no mercado europeu, ultrapassando os 200 milhões de utilizadores ativos mensais. O anúncio solidifica a posição da plataforma de vídeos curtos como uma força dominante no panorama digital e cultural da Europa, com um em cada três europeus a interagir com a aplicação regularmente.

O TikTok consolida domínio na Europa

Este número representa um crescimento notável de 25 milhões de utilizadores em apenas um ano, subindo dos 175 milhões reportados anteriormente em 32 países da Europa. A velocidade desta expansão evidencia não só a popularidade sustentada do seu formato de conteúdo, mas também a sua capacidade de se enraizar profundamente nos hábitos de consumo de média de uma demografia vasta e diversificada, muito para além do seu público adolescente original.

O impacto da plataforma transcende o mero entretenimento. A TikTok tornou-se um motor económico significativo, impulsionando a chamada "creator economy" e permitindo que criadores de conteúdo europeus transformem a sua criatividade em carreiras viáveis. Simultaneamente, a sua incursão no comércio eletrónico, através de funcionalidades como o TikTok Shop, oferece a pequenas e médias empresas do continente um canal direto e poderoso para alcançar novos consumidores.

No entanto, este crescimento exponencial não acontece sem desafios significativos. A ascensão meteórica da TikTok na Europa tem sido acompanhada por um escrutínio regulatório cada vez mais intenso por parte de Bruxelas e dos governos nacionais. Como uma "Plataforma Online de Muito Grande Dimensão" (VLOP) sob o Ato dos Serviços Digitais (DSA) da União Europeia, a empresa enfrenta obrigações rigorosas em áreas como a moderação de conteúdo, a transparência algorítmica e a proteção de menores.

Atinge meta dos 200 milhões de utilizadores

A principal preocupação dos reguladores continua a ser a privacidade e a segurança dos dados. O receio de que as informações dos cidadãos europeus possam ser acedidas pelo governo chinês, dada a afiliação da TikTok à empresa-mãe ByteDance, tem motivado investigações e debates políticos. Foi neste contexto que a empresa foi alvo de uma multa de 530 milhões de euros no ano passado por parte do principal regulador de privacidade da UE.

Em resposta a estas pressões, a TikTok tem procurado demonstrar o seu compromisso com o mercado europeu. A empresa tem investido fortemente em infraestrutura local através do "Project Clover", uma iniciativa que visa armazenar os dados dos utilizadores europeus em centros de dados localizados na Irlanda e na Noruega. Um porta-voz da empresa destacou esta medida como prova do seu empenho: "Estamos a construir um ambiente seguro e protegido para a nossa comunidade europeia. O 'Project Clover' é um passo fundamental para garantir que os dados dos nossos utilizadores na Europa são protegidos de acordo com os mais elevados padrões de segurança."

Assim, a TikTok navega uma dualidade complexa: por um lado, celebra o seu sucesso como um fenómeno cultural e económico; por outro, enfrenta uma batalha contínua para ganhar a confiança dos reguladores e do público. O futuro da plataforma no continente dependerá crucialmente da sua capacidade de equilibrar a inovação e o crescimento com as crescentes exigências de transparência e responsabilidade no espaço digital europeu.