E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…
Nesta semana que passou, ensaiámos o SUV Honda ZR-V, testámos o HUAWEI MatePad 11.5 2025, fomos à IFA ver as novidades tecnológicas, e muito mais.
Conheça o “carro a pedais” sem corrente, de três rodas, com velocidades de autoestrada
A mobilidade urbana está prestes a ganhar um novo protagonista: o Vigoz, um "carro" elétrico a pedais, sem corrente, capaz de atingir 120 km/h. Desenvolvido pela startup francesa Cixi, promete unir eficiência, conforto e sustentabilidade numa só máquina.
IA chegou aos estetoscópios e deteta doenças cardíacas graves em 15 segundos
A Inteligência Artificial (IA) tem sido aplicada em várias frentes, sendo uma delas a medicina, onde pode automatizar processos e potencializar o trabalho dos profissionais de saúde. Agora, a tecnologia chegou aos estetoscópios, detetando doenças cardíacas graves em 15 segundos.
Honda ZR-V: quando a emoção encontra a eficiência
É um produto típico da Honda: forte, fiável e tecnologicamente avançado. Falamos do SUV Honda ZR-V, um passo em frente da marca nipónica que traz para o mercado uma proposta ousada, mas que vai conquistar muitos adeptos. Estivemos ao volante desta nova máquina e contamos-lhe todos os pormenores.
Huawei MatePad 11.5 S 2025: tablet ideal para notas digitais na Universidade e no trabalho
A Huawei já deu provas da sua mestria em áreas tão distintas como em tablets ou em smartwatches. Estas ferramentas complementam o dia a dia e tornam-se essenciais. Hoje trazemos uma dessas peças, que se destaca pela sua utilidade. Testámos o HUAWEI MatePad 11.5 2025, o tablet ideal para notas digitais quer na universidade ou no trabalho. Mas não só.
Novo Galaxy S25 FE: experiência Samsung e IA a partir de 789 euros
O novo Galaxy S25 FE dá forma à mais recente e acessível adição à linha Galaxy S25 da Samsung. Equipado com o One UI 8, uma novidade na série S, o Galaxy S25 FE oferece recursos de Inteligência Artificial (IA) personalizados e entrega a verdadeira experiência Samsung. Isto, por menos de 800 euros.
Duster e Bigster estreiam combinação de tecnologia híbrida, GPL bi-fuel e tração integral
A Dacia está a atualizar as gamas de motorizações do Duster e do Bigster, com o hybrid-G 150 4x4 disponível em ambos os modelos. A combinação de tecnologia híbrida, GPL bi-fuel e tração integral é uma estreia mundial!
Garmin antecipa-se à Apple no lançamento de smartwatch com ligação por satélite
Desde há algum tempo, a Apple promete equipar o seu Apple Watch Ultra com a mesma tecnologia de comunicação por satélite existente no iPhone desde o modelo 14. Contudo, a menos de uma semana desta revelação, a Garmin apresentou o seu próprio smartwatch com conectividade via satélite.
Dyson redefine o futuro! Apresentada a nova gama de tecnologias de limpeza e beleza
Em Berlim, James Dyson, fundador da Dyson, acaba de apresentar 11 novos produtos, para reforçar a sua estratégia de inovação tecnológica. O evento, que decorreu na Dyson Demo Store, revelou a reinvenção de formatos existentes e a introdução de novas tecnologias, desde aspiradores e purificadores até produtos de cuidados capilares e uma linha de beleza.
IFA 2025: TCL apresenta gadgets para crianças (e não só)
Decorre por estes dias, em Berlim, a maior feira de tecnologia de consumo do mundo. O Pplware está cá a acompanhar todas as novidades e neste artigo damos a conhecer os produtos TCL NXTPAPER 60 Ultra, TCL NXTPAPER 5G Junior e TCL MOVETIME MT48.
Um aspirador robô que sobe escadas: novas soluções de limpeza inteligente da Dreame
No âmbito da IFA 2025, a Dreame, marca líder em soluções inteligentes para casa, apresentou hoje um vasto portefólio de inovações que representam um grande marco na automação doméstica.
Honda Prelude 2026: a fusão entre alma Type-R e eficiência híbrida
O regresso do Honda Prelude promete unir duas filosofias distintas: a condução desportiva inspirada no Type-R e a eficiência híbrida já comprovada no Civic. A estreia em mercado está prevista para este outono.
Novo Porsche Cayenne totalmente elétrico poderá ser carregado sem fios
A Porsche revelou que o próximo Cayenne totalmente elétrico, a chegar em 2026, oferecerá carregamento sem fios. Na atribulada jornada da fabricante alemã de carros desportivos no mundo dos modelos movidos a bateria, com planos adiados e o que parecem ser incertezas sobre a estratégia a adotar, esta pode ser uma boa notícia para os fãs da marca.
Leapmotor C10 REEV: conduzimos de Lisboa a Madrid com um único abastecimento
Esta semana, participámos num desafio que se apresentava como um verdadeiro teste de versatilidade para um veículo com propulsão elétrica: ligar Lisboa a Madrid, numa única viagem de cerca de 650 quilómetros, sem qualquer paragem para abastecimento. O veículo em teste? O novo Leapmotor C10 REEV. Spoiler alert: chegámos... e ainda sobraram forças.