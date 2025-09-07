E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o SUV Honda ZR-V, testámos o HUAWEI MatePad 11.5 2025, fomos à IFA ver as novidades tecnológicas, e muito mais.

A mobilidade urbana está prestes a ganhar um novo protagonista: o Vigoz, um "carro" elétrico a pedais, sem corrente, capaz de atingir 120 km/h. Desenvolvido pela startup francesa Cixi, promete unir eficiência, conforto e sustentabilidade numa só máquina.

A Inteligência Artificial (IA) tem sido aplicada em várias frentes, sendo uma delas a medicina, onde pode automatizar processos e potencializar o trabalho dos profissionais de saúde. Agora, a tecnologia chegou aos estetoscópios, detetando doenças cardíacas graves em 15 segundos.

É um produto típico da Honda: forte, fiável e tecnologicamente avançado. Falamos do SUV Honda ZR-V, um passo em frente da marca nipónica que traz para o mercado uma proposta ousada, mas que vai conquistar muitos adeptos. Estivemos ao volante desta nova máquina e contamos-lhe todos os pormenores.

A Huawei já deu provas da sua mestria em áreas tão distintas como em tablets ou em smartwatches. Estas ferramentas complementam o dia a dia e tornam-se essenciais. Hoje trazemos uma dessas peças, que se destaca pela sua utilidade. Testámos o HUAWEI MatePad 11.5 2025, o tablet ideal para notas digitais quer na universidade ou no trabalho. Mas não só.

O novo Galaxy S25 FE dá forma à mais recente e acessível adição à linha Galaxy S25 da Samsung. Equipado com o One UI 8, uma novidade na série S, o Galaxy S25 FE oferece recursos de Inteligência Artificial (IA) personalizados e entrega a verdadeira experiência Samsung. Isto, por menos de 800 euros.

A Dacia está a atualizar as gamas de motorizações do Duster e do Bigster, com o hybrid-G 150 4x4 disponível em ambos os modelos. A combinação de tecnologia híbrida, GPL bi-fuel e tração integral é uma estreia mundial!

Desde há algum tempo, a Apple promete equipar o seu Apple Watch Ultra com a mesma tecnologia de comunicação por satélite existente no iPhone desde o modelo 14. Contudo, a menos de uma semana desta revelação, a Garmin apresentou o seu próprio smartwatch com conectividade via satélite.

Em Berlim, James Dyson, fundador da Dyson, acaba de apresentar 11 novos produtos, para reforçar a sua estratégia de inovação tecnológica. O evento, que decorreu na Dyson Demo Store, revelou a reinvenção de formatos existentes e a introdução de novas tecnologias, desde aspiradores e purificadores até produtos de cuidados capilares e uma linha de beleza.

Decorre por estes dias, em Berlim, a maior feira de tecnologia de consumo do mundo. O Pplware está cá a acompanhar todas as novidades e neste artigo damos a conhecer os produtos TCL NXTPAPER 60 Ultra, TCL NXTPAPER 5G Junior e TCL MOVETIME MT48.

No âmbito da IFA 2025, a Dreame, marca líder em soluções inteligentes para casa, apresentou hoje um vasto portefólio de inovações que representam um grande marco na automação doméstica.

O regresso do Honda Prelude promete unir duas filosofias distintas: a condução desportiva inspirada no Type-R e a eficiência híbrida já comprovada no Civic. A estreia em mercado está prevista para este outono.

A Porsche revelou que o próximo Cayenne totalmente elétrico, a chegar em 2026, oferecerá carregamento sem fios. Na atribulada jornada da fabricante alemã de carros desportivos no mundo dos modelos movidos a bateria, com planos adiados e o que parecem ser incertezas sobre a estratégia a adotar, esta pode ser uma boa notícia para os fãs da marca.

Esta semana, participámos num desafio que se apresentava como um verdadeiro teste de versatilidade para um veículo com propulsão elétrica: ligar Lisboa a Madrid, numa única viagem de cerca de 650 quilómetros, sem qualquer paragem para abastecimento. O veículo em teste? O novo Leapmotor C10 REEV. Spoiler alert: chegámos... e ainda sobraram forças.