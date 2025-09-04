PplWare Mobile

Galaxy Tab S11: nova gama de tablets premium da Samsung é uma ode à produtividade

· Gadgets 6 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    4 de Setembro de 2025 às 11:23

    Não me parece que alguém vá preferir isto a um iPad Pro, erraram largamente no preço

    Responder
  2. TugAzeiteiro says:
    4 de Setembro de 2025 às 11:43

    Por esse preço vem com Windows?

    Responder
  3. Andre says:
    4 de Setembro de 2025 às 12:04

    Segundo ano seguido que insistem no CPU mediatek em vez do snapdragon…passo!

    Responder
    • Luis Henrique Silva says:
      4 de Setembro de 2025 às 12:53

      Por acaso concordo, já tive alguns mediatek em smartphones e um com exynos e sinceramente tive problemas, inclusive no exynos tinha problema de qualidade de internet e em hotspot borrada autentica, que fiz, mudei para snapdragon problema resolvido…..enfim……prefiro snapdragon.
      Mediatek é para esquecer, tenho um tablet lenovo com mediatek, no inicio até que nem tava mau, houve uma atualização nova, cara renovada, mas ficou caracol…..qualquer dia atiro da janela e compro um tablet da samsung um modelo que fique barato e já fico bem servido…

      Responder
  4. Leo says:
    4 de Setembro de 2025 às 12:20

    mediatek, preco elevado…..o ipad é melhor em quase tudo. A unica excepcao é ver filmes, nisso o samsung é melhor. O surface ja usei, no papel diria que era perfeito para substituir o ipad mas bastou 2 semanas com ele para perceber que nao…o ipad está sempre pronto a funcionar, nao tem hibernacoes nem battery drains nem updates windows a toda a hora e windows defenders a comerem o processador todo….o ipad é o melhor tablet mas o samsung para quem gosta de filmes é uma opcao interessante com o desconto do IVA. Esperem 2 meses e compram no por 700

    Responder

