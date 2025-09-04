Galaxy Tab S11: nova gama de tablets premium da Samsung é uma ode à produtividade

A Samsung acaba de apresentar a sua mais recente gama de tablets premium. O Galaxy Tab S11 Ultra e o Galaxy Tab S11 prometem elevar a experiência Samsung neste campo para um novo nível em inteligência e desempenho. O preço da série começa nos 939,90 euros.

Equipado com a mais recente Galaxy AI, agora potencializada pelo One UI 8 e por novas capacidades multimodais, o Galaxy Tab S11 Ultra é o Galaxy Tab mais fino até à data, sem comprometer a performance, revelando como deve ser um verdadeiro tablet premium.

Os dois modelos desta nova série foram concebidos para garantir produtividade sem esforço, em qualquer lugar, combinando hardware de nível profissional com experiências otimizadas para grandes ecrãs.

Com um Samsung DeX melhorado e uma S Pen redesenhada, a série Galaxy Tab S11 Ultra oferece multitasking e fluxos de trabalho sem interrupções, além de potencializar a criatividade num formato elegante e portátil.

Seja para tirar notas numa reunião, resumir apontamentos de aulas ou esboçar conceitos visuais, o Galaxy Tab S11 Ultra procurará ajudar os utilizadores a fazer mais com menos obstáculos, onde quer que estejam.

A série Galaxy Tab S11 combina inovação em Inteligência Artificial [IA] com um hardware refinado para oferecer uma verdadeira experiência multitasking, que reflete a vasta experiência da Samsung em produtividade móvel. Com a mais recente Galaxy AI e novas capacidades multimodais, estes tablets topo de gama permitem máxima eficiência, capacitando os utilizadores a trabalhar, criar e fluir de forma mais natural num ecrã versátil e de grandes dimensões.

Afirma Bernardo Cunha, Head of Strategy & Product Marketing da área de Mobile da Samsung Portugal.

Potencializar as tarefas do dia a dia com IA avançada

Com o One UI 8, a série Galaxy Tab S11 coloca a IA multimodal no centro da experiência – entende o que os utilizadores escrevem, dizem e veem, e responde em tempo real com sugestões úteis.

Estas ferramentas abrem novas possibilidades, tornando o trabalho, a criatividade e a concentração mais fluidos em qualquer tarefa.

Gemini Live

Este permite partilha de ecrã em tempo real e introdução visual, possibilitando uma conversa natural com o Gemini sobre o que está a ser visualizado.

Seja um conteúdo no ecrã ou um objeto mostrado através da câmara, o Gemini Live interpreta perguntas e pedidos contextuais. Durante uma aula, por exemplo, o utilizador pode partilhar apontamentos, pedir ao Gemini para interpretar um gráfico ou explicar a matéria e, em seguida, gerar um resumo.

Com um simples toque longo no botão lateral, o Gemini pode ser ativado para executar comandos em várias aplicações.

A série Galaxy Tab S11 integra ainda um vasto conjunto de ferramentas para produtividade e criatividade sem esforço, com todas as funcionalidades da Galaxy AI agora otimizadas para ecrãs grandes.

Assistente de Desenho

Com este, os utilizadores podem transformar esboços em visuais claros e depois arrastar e largar as imagens criadas para o Samsung Notes, como ponto de partida para o desenvolvimento de novas ideias – ideal para sessões de brainstorming, planeamento visual ou exploração criativa.

Assistente de Escrita

Este ajusta o tom e o estilo de textos, ajudando o utilizador a refinar a escrita antes de a incluir num e-mail, documento ou outras aplicações.

Durante o multitasking, a Galaxy AI pode ser utilizada num formato compacto, em floating view,7 permitindo resumir conteúdos do ecrã sem quebrar a concentração.

Circle to Search

Com o Google, este é agora ainda mais útil para obter contexto e explorar em profundidade qualquer conteúdo que os utilizadores vejam no ecrã do seu dispositivo.

Os utilizadores podem traduzir texto em tempo real enquanto percorrem e interagem com o conteúdo. Desde artigos de notícias a publicações nas redes sociais, os utilizadores irão ver traduções instantâneas no ecrã do texto subjacente, na sua língua preferida.

S Pen redesenhada

A série Galaxy Tab S11 vem com uma S Pen redesenhada para responder tanto a tarefas exigentes como a expressões criativas.

A ponta em forma cónica suporta ângulos de inclinação mais amplos, garantindo maior controlo, enquanto o design hexagonal proporciona uma utilização ergonómica, natural e estável.

Quick Tools

Estas permitem ajustes rápidos durante a edição ou desenho através de floating access, e a Sticky Note permite anotar ideias e pensamentos diretamente no Samsung Notes, sem necessidade de alternar entre aplicações.

Produtividade em grande escala

Além da Galaxy AI, o Samsung DeX melhorado da série Galaxy Tab S11 permite maximizar a produtividade, seja em multitasking entre aplicações, a tirar notas em reuniões ou a organizar ideias.

De designers a viajantes frequentes, os novos tablets oferecem apoio em todas as fases, desde a pesquisa e esboço até à partilha de resultados.

As mais recentes melhorias no Samsung DeX desbloqueiam um novo nível de produtividade, começando pelo Extended Mode que transforma o Galaxy Tab S11 e um monitor externo numa configuração de ecrã duplo perfeita.

O Samsung DeX funciona em ambos os ecrãs em simultâneo, proporcionando multitasking mais intuitivo e maior flexibilidade – agora, os utilizadores podem arrastar e largas aplicações entre ecrãs ou consultar um documento num ecrã enquanto apresentam noutro.

Novidade no Samsung DeX é, também, a possibilidade de criar até quatro ambientes de trabalho personalizados para diferentes necessidades, como áreas dedicadas ao trabalho, a projetos criativos ou ao planeamento de viagens.

Combinado com o Capa Teclado Slim, a série Galaxy Tab S11 transforma-se facilmente numa estação de trabalho móvel e personalizada, com acesso instantâneo aos assistentes de IA através da tecla Galaxy AI Key.

Equilíbrio entre desempenho e portabilidade

A série Galaxy Tab S11 oferece o desempenho mais avançado de sempre, com hardware de última geração e ecrãs envolventes num design fino e altamente portátil.

Pela primeira vez, a Samsung integra um processador de 3 nm melhorado num Galaxy Tab, assegurando maior rapidez de processamento, multitasking mais fluido e funcionalidades de IA mais reativas. O Galaxy Tab S11 Ultra apresenta melhorias de desempenho de:

33% na NPU;

24% no CPU;

27% no GPU.

A bateria de elevada capacidade e a gestão térmica eficiente prometem assegurar uma utilização fiável e duradoura, tanto para trabalho como para criatividade e entretenimento.

O desempenho alia-se a um design pensado ao pormenor, refletindo a inovação da Samsung em hardware, com dispositivos ultrafinos, leves e, ao mesmo tempo, potentes e preparados para a versatilidade do dia a dia.

O Galaxy Tab S11 Ultra tem 5,1 mm de espessura, com margens de 5,2 mm, aumentando a área útil de ecrã sem comprometer a portabilidade.

Ambos os modelos apresentam ecrãs Dynamic AMOLED 2X com até 1600 nits de brilho máximo, garantindo imagens nítidas e vibrantes em qualquer ambiente.

Ferramentas para todos os estilos de trabalho

A série Galaxy Tab S11 facilita o início de projetos de trabalho ou criativos graças a uma ampla seleção de aplicações de terceiros.

O acesso a Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion e Notion é simples, abrangendo desde desenho e escrita de notas até ao planeamento flexível de projetos.

⭐ Benefícios para os utilizadores Galaxy O Goodnotes oferece um ano gratuito;

O Clip Studio Paint inclui um período de teste de seis meses e 20% de desconto na primeira subscrição;

O LumaFusion oferece 66% de desconto;

O Creator Pass oferece um mês gratuito;

O Notion oferece um período de teste gratuito de um mês do plano Plus com o Notion AI.

Lançada como a primeira linha Galaxy com One UI 8, a série Galaxy Tab S11 oferece uma experiência de IA mais integrada e inteligente.

O One UI 8 será disponibilizado, também, para gerações anteriores de dispositivos Galaxy, incluindo a série Galaxy Tab S10, a partir de outubro.

Disponibilidade

A série Galaxy Tab S11 estará disponível a partir de hoje, dia 4 de setembro, em duas cores, cinzento e prateado, a partir de 939,90 euros.