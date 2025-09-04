Duster e Bigster estreiam combinação de tecnologia híbrida, GPL bi-fuel e tração integral

A Dacia está a atualizar as gamas de motorizações do Duster e do Bigster, com o hybrid-G 150 4x4 disponível em ambos os modelos. A combinação de tecnologia híbrida, GPL bi-fuel e tração integral é uma estreia mundial!

Conforme anunciado hoje, a Dacia está a atualizar as gamas de motorizações dos seus modelos Duster e Bigster, com o hybrid-G 150 4x4. Este híbrido 4x4 bi-fuel a GPL é eficiente, versátil, económico e fácil de conduzir.

O híbrido combina um motor mild-hybrid 1,2 litros de 48 V com 103 kW (140 cv) no eixo dianteiro, com um motor elétrico de 23 kW de pico (31 cv) no eixo traseiro. No total, oferece uma potência máxima de 113 kW (154 cv), com um binário de 230 Nm para o motor de combustão e até 87 Nm para o motor elétrico.

O motor de combustão interna está acoplado a uma caixa automática de dupla embraiagem de seis velocidades com patilhas no volante, e o motor elétrico a uma caixa de duas velocidades com eixo traseiro desacoplável.

Caixa de duas velocidades associada ao motor elétrico traseiro

Esta caixa de duas velocidades associada ao motor elétrico traseiro de 48 V é, também, uma estreia mundial.

Segundo a Dacia, fornece elevado binário às rodas em baixas velocidades na primeira mudança para maximizar as capacidades em fora de estrada, pode, também, ser utilizada até 140 km/h para oferecer potência, condução elétrica, travagem regenerativa e desempenho off-road em segunda mudança.

A posição neutra (embraiagem desacoplada) elimina as perdas por atrito em estrada, reduzindo o consumo de combustível em modo 2 WD, por exemplo, a velocidade constante em autoestrada.

As trocas na caixa de velocidades de dupla embraiagem podem ser feitas, com recurso às patilhas no volante – uma novidade na Dacia. Esta funcionalidade é particularmente útil em condução todo-o-terreno, em reboque e em condução em montanha.

Sistema de propulsão em modo totalmente elétrico

Com o motor elétrico ligado às rodas traseiras e a bateria de iões de lítio de 48 V e 0,84 kWh a carregar, automaticamente, durante as desacelerações e as travagens, o sistema de propulsão consegue frequentemente funcionar em modo totalmente elétrico.

Em ciclo urbano, o Duster e o Bigster hybrid-G 150 4x4 podem permanecer em modo totalmente elétrico durante até 60% do tempo de condução.

Único no mercado, segundo a Dacia, este híbrido 4x4 bi-fuel aproveita, ao máximo, o preço historicamente baixo do GPL (0,708 €/litro, a 01/09/25, em Portugal) para proporcionar poupanças substanciais.

Esta tecnologia reduz os custos de funcionamento em 30% e as emissões de CO2 em 20 g, em comparação com a atual oferta mild hybrid 4x4.

Com os seus dois depósitos de combustível de 50 litros, um para gasolina e outro para GPL, o Duster garante uma autonomia de até 1500 km (ciclo WLTP), sem reabastecimento.

Citando a marca, este sistema de propulsão mild hybrid, de 48 V, otimiza o consumo de combustível, com uma média de apenas 7,1 - 7,2 l/100 km (GPL) e 5,5 - 5,6 l/100 km (gasolina). As emissões de CO2 são de 116 - 118 g/km (GPL) e 124 - 126 g/km (gasolina), respetivamente.

Vantagens da tração integral

Com o seu motor elétrico montado no eixo traseiro, a tração integral oferece várias vantagens:

Duas relações de transmissão para otimizar as condições de condução no modo 4x4 até 140 km/h;

Eixo traseiro desengatável para reduzir o atrito e, consequentemente, o consumo de combustível e as emissões de CO2;

Binário disponível, instantaneamente, assim que é detetada uma perda de aderência na frente;

Maior capacidade de condução dentro e fora da estrada.

Destaque para os seis modos de condução no Duster e no Bigster

Com estas motorizações, o Duster e o Bigster apresentam seis modos de condução para todas as situações:

Auto , em que o automóvel gere, automaticamente, a mudança entre os modos 4x2 e 4x4;

, em que o automóvel gere, automaticamente, a mudança entre os modos 4x2 e 4x4; Eco para uma máxima economia, mudando para o modo 4x4 em caso de perda de aderência;

para uma máxima economia, mudando para o modo 4x4 em caso de perda de aderência; Neve , para uma condução mais segura no modo 4x4, em estradas com pouca aderência;

, para uma condução mais segura no modo 4x4, em estradas com pouca aderência; Lama/areia com a tração 4x4 otimizada a tempo inteiro, em superfícies soltas;

com a tração 4x4 otimizada a tempo inteiro, em superfícies soltas; Bloqueio para condução fora de estrada, em terrenos acidentados, a baixas velocidades;

para condução fora de estrada, em terrenos acidentados, a baixas velocidades; Hill Descent Control para controlar a direção e estabilizar o veículo, ao conduzir em descidas, a uma velocidade entre os 4 e os 30 km/h.

O hybrid-G 150 4x4 mantém as capacidades todo-o-terreno do Duster e do Bigster, enquanto proporciona uma maior facilidade de condução com a caixa de velocidades automática e o motor elétrico montado na traseira.

A nova motorização vai estar disponível, no Duster e no Bigster, até ao final do ano.

Novas motorizações no Duster

O Duster renovou a sua gama de motorizações, oferecendo mais potência e prazer de condução, mantendo-se acessível. Agora, o Duster vem com quatro opções de motorização, incluindo o hybrid-G 150 4x4, todos conforme a norma EU6e-bis.

O hybrid 155 substitui o hybrid 140

Depois do Bigster, o Duster está, também, disponível com o novo motor hybrid 155. Combina um motor a gasolina de 4 cilindros, com 109 cv, dois motores elétricos (um motor de 50 cv e um motor de arranque/gerador de alta tensão), uma bateria de 1,4 kWh (230 V) e uma caixa de velocidades elétrica automática.

Tem quatro velocidades para o motor ICE e outras duas para os motores elétricos. Esta tecnologia combinada é possível graças à ausência de embraiagem.

A função de travagem regenerativa funciona em conjunto com a bateria, com a sua elevada capacidade de regeneração de energia, e a eficiente caixa de velocidades automática, permitindo que o Duster permaneça no modo totalmente elétrico até 80% do tempo em cidade. Além disso, o automóvel arranca sempre no modo totalmente elétrico.

Com o hybrid 155, o Duster atinge um consumo combinado de apenas 4,6 litros/100 km, 8% inferior ao hybrid 140, com emissões de CO₂ de apenas 105 g/km (-7 g/km em comparação com o hybrid 140).

O mild hybrid 140 substitui o mild hybrid 130

Este primeiro nível de eletrificação combina um motor a gasolina turboalimentado de 1,2 litros e 3 cilindros de nova geração baseado no ciclo Miller (eficiência otimizada e perda de bombeamento reduzida), com um sistema mild hybrid de 48 V e uma caixa manual de seis velocidades.

O sistema híbrido apoia o motor de combustão durante as fases de arranque e aceleração, otimizando o prazer de condução e reduzindo o consumo médio de combustível (5,4 l/100 km) e as emissões de CO2 (122 g/km) em cerca de 10%, quando comparado com um motor de combustão interna de potência equivalente.

A travagem regenerativa recarrega a bateria de 0,8 kWh como parte de um processo que é "completamente transparente para o condutor", segundo a Dacia.

O Eco-G 120 substitui o Eco-G 100

O Duster estará, também, disponível numa versão a GPL mais potente (+20 cv), destinada a clientes que procuram maior versatilidade num motor com custos de funcionamento otimizados.

Líder na Europa em automóveis a GPL, a Dacia é o único fabricante a oferecer motores a gasolina/GPL em todos os seus modelos ICE.

Quando funciona a GPL, o Duster Eco-G 120 emite, em média, menos 10% de CO2 do que um motor a gasolina equivalente. Oferece uma autonomia de até 1380 km, graças aos dois depósitos de combustível com uma capacidade combinada de 100 litros: 50 litros de gasolina e 50 litros de GPL.

Os depósitos estão posicionados sob o piso da bagageira para evitar impactar o espaço de carga.

Além disso, uma função no painel de instrumentos permite uma mudança rápida e sem interrupções de um tipo de combustível para o outro.

Duster tem novo acabamento interior

Coincidindo com o lançamento destes novos motores, o Duster ganha um novo visual interior, com estofos exclusivos e acabamentos a condizer na versão Journey. O banco do condutor inclui, agora, ajuste lombar.

A versão Extreme apresenta ainda novas jantes em liga leve escurecidas.

Com os motores híbridos, ambos os níveis de acabamento estão, agora, disponíveis com o regulador de velocidade adaptativo, de série na versão Journey e opcional na versão Extreme.

