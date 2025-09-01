Conheça o “carro a pedais” sem corrente, de três rodas, com velocidades de autoestrada

A mobilidade urbana está prestes a ganhar um novo protagonista: o Vigoz, um "carro" elétrico a pedais, sem corrente, capaz de atingir 120 km/h. Desenvolvido pela startup francesa Cixi, promete unir eficiência, conforto e sustentabilidade numa só máquina.

Vigoz: o triciclo elétrico que pode mudar a mobilidade urbana

É possível atingir 120 km/h a pedalar? Com o Vigoz, um novo veículo de três rodas desenvolvido pela empresa francesa Cixi, a resposta é sim… com ajuda tecnológica, naturalmente.

Trata-se de um veículo elétrico ultraleve e eficiente que rompe com os modelos tradicionais de transporte urbano. Não é bicicleta, nem automóvel: é uma nova categoria pensada para responder aos desafios da sustentabilidade, do tráfego e das emissões em ambientes urbanos e periurbanos.

Uma nova forma de mobilidade, sem corrente nem correia

O que torna o Vigoz único não é apenas o seu design futurista ou a velocidade invulgar para um veículo movido a pedais.

O seu coração tecnológico é o sistema PERS (Pedaling Energy Recovery System), uma transmissão sem corrente nem correia que transforma a energia do pedalar em eletricidade, alimentando um motor no cubo. Uma proposta limpa, silenciosa e surpreendentemente eficaz.

O sistema regenera energia ao travar, prolongando a autonomia e reduzindo o desgaste dos travões mecânicos. Além disso, a resistência ao pedalar adapta-se em tempo real, permitindo ao utilizador manter o ritmo desejado sem esforço adicional, mesmo em subidas.

Design pensado para o quotidiano

O Vigoz foi concebido para quem procura uma alternativa ao automóvel sem abrir mão da segurança, do conforto e da autonomia. Dispõe de cabina fechada com climatização (HVAC), cintos de três pontos, estrutura com elementos de absorção de impacto e um sistema de inclinação ativa que melhora a estabilidade em curva.

Com apenas 1,65 metros de altura, mantém-se visível no trânsito, mas compacto para facilitar o estacionamento e a circulação entre veículos.

Oferece espaço para um passageiro, um animal de estimação ou alguma carga, embora o compartimento traseiro seja aberto.

Carro com autonomia realista e velocidade prática

A bateria de 22 kWh promete até 160 km por carga, suficiente para a maioria das deslocações diárias ou até pequenas viagens de fim de semana.

Com uma velocidade máxima de 120 km/h, torna-se apto para vias rápidas e autoestradas, algo raro nos veículos elétricos ultraleves.

Comparado com os automóveis elétricos tradicionais, o Vigoz distingue-se pela extrema eficiência energética, movimentando muito menos peso com uma bateria mais pequena. O consumo estimado ronda os 13 kWh/100 km, colocando-o entre os veículos mais eficientes disponíveis.

A Cixi e a tecnologia por trás

A Cixi tem vindo a desenvolver esta tecnologia há uma década na região francesa da Alta Saboia, com foco em mobilidade sustentável e veículos ultraleves. O Vigoz é o resultado de anos de investigação em transmissões digitais, estando atualmente em fase de certificação antes da produção.

Ainda sem preço confirmado, espera-se que concorra com scooters elétricas premium ou microcarros urbanos, e não com automóveis convencionais.

O objetivo é oferecer uma solução intermédia: mais segura e rápida que uma bicicleta elétrica, mas muito mais sustentável e acessível que um carro.

Exemplos em marcha e o contexto europeu

O Vigoz surge num momento de grandes transformações na mobilidade europeia. Cidades como Paris, Amesterdão e Barcelona estão a redesenhar as ruas para reduzir o tráfego motorizado e incentivar alternativas como bicicletas elétricas, VMP (veículos de mobilidade pessoal) ou quadriciclos elétricos ligeiros.

Além disso, o novo regulamento europeu sobre veículos de mobilidade urbana, que entrará em vigor em 2026, irá facilitar a homologação de soluções como o Vigoz dentro de categorias de baixo impacto ambiental. Isso poderá acelerar a sua adoção em zonas urbanas restritas ao trânsito convencional.