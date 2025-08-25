Huawei MatePad 11.5 S 2025: tablet ideal para notas digitais na Universidade e no trabalho

A Huawei já deu provas da sua mestria em áreas tão distintas como em tablets ou em smartwatches. Estas ferramentas complementam o dia a dia e tornam-se essenciais. Hoje trazemos uma dessas peças, que se destaca pela sua utilidade. Testámos o HUAWEI MatePad 11.5 2025, o tablet ideal para notas digitais quer na universidade ou no trabalho. Mas não só.

No mundo atual, encontrar a ferramenta perfeita para estudar ou trabalhar é quase uma missão impossível. Livros pesados, folhas soltas e a fadiga ocular provocada por longas horas em frente a ecrãs fazem parte do quotidiano de muitos estudantes e profissionais.

A Huawei acredita ter encontrado a resposta para este dilema com o novo HUAWEI MatePad 11.5 2025, um tablet que promete unir a eficiência do digital ao conforto do papel. Mas será que cumpre o que promete?

Leve, elegante e pronto a impressionar

Ao retirar a nova versão do HUAWEI MatePad 11.5 da caixa, a primeira sensação é de elevada qualidade. A construção totalmente em alumínio transmite robustez e sofisticação, enquanto a espessura de apenas 6,1 mm e o peso de 515 g tornam-no surpreendentemente leve. Transportá-lo numa mochila, mesmo com outros acessórios, é tarefa simples e quase esquecemos que está lá.

O design é minimalista, com um módulo de câmara discreto, emoldurado por um anel metálico em forma de estrela. A Huawei disponibiliza o equipamento em cores como Violeta e Cinzento Espacial, adaptando-se facilmente tanto a um ambiente informal de estudo como a um cenário profissional mais exigente.

O trunfo do tablet — o ecrã PaperMatte

É aqui que a Huawei joga a sua cartada mais forte. O ecrã PaperMatte foi pensado para reduzir ao mínimo a fadiga ocular, imitando a sensação de escrever ou ler em papel. A tecnologia de gravação antirreflexo a nível nanométrico cria milhões de microtexturas na superfície do vidro, eliminando até 99% dos reflexos.

Na prática, isto significa que mesmo sob a luz direta — seja de escritório ou junto a uma janela num dia ensolarado — a visibilidade se mantém límpida. Faz desaparecer os reflexos incómodos que transformam outros tablets em autênticos espelhos.

A experiência melhora ainda mais com o HUAWEI M-Pencil (3.ª geração). A ligeira fricção do ecrã recria a sensação de escrever num caderno, oferecendo maior precisão e controlo, ideal tanto para anotações rápidas como para desenhos detalhados. A somar a isso temos a capa teclado, que cria uma solução completa de produtividade máxima.

E não é só conforto: o painel HUAWEI FullView de 11,5 polegadas oferece resolução 2,5K (2456 × 1600), brilho de 600 nits e taxa de atualização de até 120 Hz. O rácio 3:2 dá mais espaço vertical, perfeito para navegar, ler documentos e trabalhar com mais conteúdo visível de uma só vez.

Produtividade e criatividade sem limites

O hardware de topo vem acompanhado por um conjunto de ferramentas pensadas para quem quer tirar o máximo partido do tablet.

A aplicação HUAWEI Notes, já incluída, vai muito além do simples bloco de notas. É possível criar cadernos temáticos, escolher capas e tipos de papel e até usar a função de Melhoria de Escrita por IA, que transforma apontamentos rápidos e menos legíveis em notas claras e bem organizadas.

Para os utilizadores mais criativos, a Huawei inclui o GoPaint, uma app de desenho fluida, com funcionalidades profissionais. Ainda assim, é suficientemente intuitiva para qualquer principiante.

A multitarefa também não foi esquecida: a função Multi-janela Flutuante permite abrir até quatro apps em simultâneo, ajustando tamanhos conforme a necessidade. O SuperHub facilita a partilha de ficheiros, imagens e textos entre dispositivos Huawei, bastando arrastar e largar para um espaço flutuante.

Aplicações e autonomia para todo o dia

A bateria é outro ponto de destaque. Com 10.101 mAh, o MatePad 11.5 2025 aguenta mais de 14 horas de reprodução de vídeo contínua, segundo a marca. Nos nossos testes, com uso misto (anotações, vídeos, reuniões e navegação), chegámos ao final do dia com energia de sobra. E quando é preciso carregar, o HUAWEI SuperCharge de 40 W garante 100% de carga em cerca de 94 minutos.

No que toca a apps, a AppGallery continua a crescer, oferecendo aplicações nacionais e internacionais. Para quem precisar de mais opções, a Aurora Store, também disponível na AppGallery, funciona como uma alternativa simples para aceder a praticamente todo o catálogo Android.

Na prática, isto elimina uma das maiores barreiras para quem transita de outros ecossistemas. Permite a quem acabou de configurar HUAWEI MatePad ter o seu tablet recheado de aplicações essenciais do seu dia a dia.

Sem qualquer problema terá o Instagram instalado e com todas as novidades desta rede social. Também vem o Spotify para as playlists de estudo, ou a Netflix para relaxar ao fim do dia.

O processo é tão simples e direto como em qualquer outra loja de aplicações. Esta facilidade de acesso transforma o HUAWEI MatePad numa ferramenta verdadeiramente universal.

Um estudante pode, por exemplo, instalar o Microsoft Office para editar documentos, o Dropbox para aceder a ficheiros na nuvem e o Discord para colaborar em trabalhos de grupo.

Um profissional em viagem pode descarregar a aplicação da sua companhia aérea, o Google Maps para se orientar na cidade e o Slack para comunicar com a equipa. A Aurora Store funciona como uma ponte que liga o hardware de excelência da Huawei ao vasto mundo de software a que os utilizadores estão habituados, garantindo que nenhuma tarefa fica por fazer por falta da aplicação certa.

HUAWEI MatePad 11.5 2025: veredicto final

O HUAWEI MatePad 11.5 2025 não é apenas mais um tablet no mercado. É uma solução sólida e capaz para quem procura elevada produtividade, conforto visual e versatilidade num único dispositivo. O ecrã PaperMatte é um verdadeiro diferencial, tornando o uso prolongado muito mais agradável e natural.

Um ponto muito importante é a versatilidade de software, que é potenciada quando se junta o Teclado Inteligente HUAWEI. Com um curso de tecla de 1,5 mm e um design destacável, a experiência de escrita aproxima-se surpreendentemente da de um portátil.

Será natural escrever e-mails longos, elaborar documentos no WPS Office ou simplesmente navegar em vários separadores do browser tornou-se uma tarefa fluida e confortável.

O tablet deixa de ser apenas um dispositivo de consumo de conteúdo para se transformar numa verdadeira estação de trabalho móvel para tarefas do dia a dia. É nestes momentos que o HUAWEI MatePad 11.5 2025 revela a sua ambição de esbater e até anular a linha que o separa de um computador portátil.

No entanto, e aqui reside a sua grande vantagem, ele nunca perde a sua essência de tablet. Basta destacar o teclado para ter em mãos um dispositivo leve, ideal para ler um e-book no sofá, fazer anotações manuscritas diretamente num PDF com o M-Pencil durante uma aula, ou mostrar uma apresentação de forma rápida e informal.

Aliando design elegante, desempenho fluido, bateria de longa duração e um ecossistema de apps focado na produtividade, o HUAWEI MatePad 11.5 2025 é ideal tanto para estudantes que querem criar e digitalizar apontamentos mantendo a sensação do papel, como para profissionais que necessitam de um companheiro de trabalho portátil e eficiente.

A Huawei conseguiu, com este modelo, aproximar de forma notável o mundo digital da experiência analógica — e isso faz toda a diferença.

Quem escolher o HUAWEI MatePad 11.5 2025 como seu companheiro de trabalho pode comprá-lo já hoje por apenas 349,00€ na loja online da marca.

Para ajudar todos os que ficaram encantados por esta proposta, o Pplware tem um código de desconto: A50PPL. Este oferece um desconto de 50€ e estará ativo entre hoje (25 de agosto) e o próximo dia 28 de setembro.

HUAWEI MatePad 11.5 2025

Galeria de imagens: HUAWEI MatePad 11.5 2025