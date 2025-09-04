Dyson redefine o futuro! Apresentada a nova gama de tecnologias de limpeza e beleza

Em Berlim, James Dyson, fundador da Dyson, acaba de apresentar 11 novos produtos, para reforçar a sua estratégia de inovação tecnológica. O evento, que decorreu na Dyson Demo Store, revelou a reinvenção de formatos existentes e a introdução de novas tecnologias, desde aspiradores e purificadores até produtos de cuidados capilares e uma linha de beleza.

Este evento teve de forma própria o toque de exclusividade a que a marca nos habituou, tendo sido reveladas as novidades e inovações da marca para os próximos meses. O próprio Sir James Dyson chegou ao evento num Mini vintage, um carro que, segundo ele, admira desde o seu lançamento, em 1959.

Novos Aspiradores e a Reinvenção do Formato

A estrela do evento foi o Dyson PencilVac, apresentado como o aspirador mais fino do mundo, com um diâmetro de apenas 38 mm. Este formato compacto e ultraleve é impulsionado pelo novo motor Hyperdymium 140k, que tem o diâmetro aproximado de uma moeda de 2 euros. O PencilVac foi projetado para “deslizar e flutuar” e limpar em todas as direções, incluindo lateralmente e debaixo de móveis baixos.

O aparelho incorpora um novo sistema de separação de pó linear que comprime a sujidade. Isso permite que o depósito armazene cinco vezes mais do que a sua capacidade de 0,08 L. A cabeça de limpeza possui quatro escovas cónicas que removem automaticamente cabelos ou fios, alimentadas por dois motores de dupla transmissão.

A Dyson também atualizou a sua linha de aspiradores sem fios com o Dyson V8 Cyclone. Esta nova geração do Dyson V8, lançado em 2016, apresenta 30% mais potência de sucção (150 air watts) e um tempo de funcionamento 50% mais longo, até 60 minutos.

O modelo inclui um novo botão de alimentação sem gatilho e três modos de limpeza: Eco, Médio e Boost. Além disso, a sua base de esvaziamento automático estará disponível a partir de 2026.

Outra novidade é o Dyson V16 Piston Animal, concebido para o mais alto desempenho de limpeza em toda a casa. Impulsionado pelo motor Hyperdymium 900W, oferece 315 air watts de sucção. O aspirador conta com a escova de limpeza avançada All Floor Cones Sense, que ajusta a sucção e a velocidade da escova de forma inteligente para cada tipo de piso.

O depósito CleanCompaktor pode armazenar até 30 dias de pó comprimido. A escova de rolo húmido Submarine 2.0, com microfibras de alta densidade e controlo de hidratação de precisão, permite a limpeza e lavagem de derrames e manchas sem espalhar a sujidade, tornando o V16 Piston Animal numa solução completa para a limpeza de pavimentos.

Inovações em Limpeza e Purificação

No segmento de lavagem de pavimentos, a Dyson apresentou o Dyson Clean+Wash Hygiene, uma máquina leve para limpeza a seco e a húmido que se distingue por não ter filtros, o que, segundo a empresa, impede o acúmulo de sujidade, bactérias e odores. O seu rolo de microfibra ultradenso, com 84.000 microfibras por cm², e as cerdas de nylon incorporadas recolhem mais a cada passagem.

A robótica da marca também foi reforçada com o Dyson Spot+Scrub Ai, um aspirador-robô para limpeza de pisos secos e molhados. Equipado com IA, o robô deteta e limpa manchas de forma inteligente, evitando obstáculos. Através de uma câmara com IA e iluminação LED, reconhece cerca de 200 tipos de objetos, como cabos e meias, limpando à sua volta de forma inteligente.

A máquina “deteta, identifica e limpa manchas e detritos de forma inteligente, identificando manchas difíceis e passando repetidamente sobre elas até que desapareçam”, afirmou James Dyson.

A empresa também revelou o purificador Dyson HushJet Purifier Compact, que, apesar do seu formato pequeno, tem um fluxo de ar elevado e silencioso, projetado para purificar divisões inteiras. Com apenas 24 dB no modo de suspensão, ele é “incrivelmente silencioso” e capaz de capturar 99,97% dos poluentes tão pequenos como 0,3 mícrons.

Novidades em Cuidados Pessoais e a Entrada no Mercado da Beleza

Para os cuidados capilares, a Dyson lançou o secador de cabelo Supersonic r, mais leve, pequeno e potente do que os seus antecessores. O seu design compacto e ergonómico proporciona uma secagem rápida e cabelos mais suaves e brilhantes, sem danos causados pelo calor.

O novo modelador multifunções Dyson Airwrap Co-anda 2x é equipado com o motor Hyperdymium 2, o mais rápido e potente da marca para cuidados capilares. Este modelador oferece versatilidade 6 em 1, permitindo secar, encaracolar, ondular, alisar, suavizar e dar volume ao cabelo sem dano térmico.

A Dyson também se aventurou no mercado de beleza com a linha nutritiva Dyson Omega, que combina 13 anos de experiência em agricultura sustentável com 12 anos de pesquisa em ciência capilar. A linha, que inclui um óleo hidratante e um spray condicionador sem enxaguamento, utiliza uma mistura de sete óleos ricos em ómega, incluindo o óleo de girassol cultivado nas próprias quintas da Dyson.

Disponibilidade e Preços

Alguns dos novos produtos já se encontram disponíveis em Portugal:

Dyson V16 Piston Animal : disponível a partir de 4 de setembro em dois modelos, a 849€ e 999€.

: disponível a partir de 4 de setembro em dois modelos, a 849€ e 999€. Dyson Supersonic r : disponível por 549€.

: disponível por 549€. Dyson Airwrap Co-anda 2x: disponível por 649€.

Outros lançamentos estão previstos para os próximos meses e para 2026, com preços ainda por confirmar, como o Dyson Spot+Scrub Ai, o Dyson V8 Cyclone, o Dyson PencilVac, o Dyson Clean+Wash Hygiene e o Dyson HushJet Compact. A linha de produtos de beleza Dyson Omega também estará disponível nos próximos meses.