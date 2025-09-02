Honda ZR-V: quando a emoção encontra a eficiência

É um produto típico da Honda: forte, fiável e tecnologicamente avançado. Falamos do SUV Honda ZR-V, um passo em frente da marca nipónica que traz para o mercado uma proposta ousada, mas que vai conquistar muitos adeptos. Estivemos ao volante desta nova máquina e contamos-lhe todos os pormenores.

Numa altura em que o mercado automóvel português atravessa uma fase de transformação acelerada, a Honda apresenta-nos o seu mais recente argumento no competitivo segmento dos SUV compactos premium.

O ZR-V e:HEV não é apenas mais um crossover a somar à já extensa oferta nipónica. É a materialização de uma filosofia de condução que promete conciliar o melhor de dois mundos: a practicidade e robustez de um SUV com o dinamismo e eficiência de um automóvel desportivo.

Logo ao primeiro olhar, o ZR-V impõe-se pela sua presença marcante. As linhas musculadas e a postura assertiva denunciam imediatamente as intenções da marca japonesa: criar um SUV que se distingue pela ousadia estética.

A silhueta coupe-like, pontuada por passagens de roda pronunciadas e uma linha de tejadilho descendente, confere-lhe um carácter distintamente desportivo que raramente encontramos neste segmento.

Os faróis LED, com a sua assinatura luminosa característica, enquadram uma grelha frontal imponente que deixa bem claro que este Honda não pretende passar despercebido.

As jantes de 18 polegadas em liga leve, disponíveis em acabamento preto, sublinham ainda mais o carácter diferenciador deste modelo, enquanto os detalhes cromados e a antena em forma de barbatana completam um conjunto visual de indubitável modernidade.

Na traseira, as luzes LED criam um grafismo distintivo que se prolonga pela largura total do veículo, uma solução estética cada vez mais popular, mas que aqui ganha uma personalidade própria.

O tejadilho panorâmico de abrir, disponível nas versões mais equipadas, adiciona uma dimensão extra de requinte e luminosidade ao habitáculo.

Coração híbrido

Sob o capot do ZR-V bate o coração da proposta Honda: o sistema híbrido e:HEV de quarta geração, uma evolução natural da tecnologia que a marca tem vindo a aperfeiçoar ao longo dos últimos anos.

Esta mecânica combina um motor a gasolina de 2.0 litros com ciclo Atkinson e um motor eléctrico de alta potência, resultando numa potência combinada que se revela surpreendentemente generosa para um veículo deste segmento.

O motor eléctrico, com os seus 184 cv de potência e resposta instantânea, assume o protagonismo nas arrancadas e retomadas, proporcionando uma experiência de condução silenciosa e refinada.

Em cidade, a tracção é sempre elétrica, o ZR-V arranca de forma muito suave e silenciosa. A Honda afirma que até aos 40 km/h, em 82% do tempo o motor a gasolina não é usado, o que se traduz numa experiência urbana particularmente agradável e eficiente.

O motor a combustão de 2.0 litros, quando chamado a intervir, fá-lo de forma praticamente imperceptível, activando-se principalmente a velocidades de cruzeiro mais elevadas ou quando se exige potência adicional.

Esta gestão inteligente entre as duas fontes de propulsão é coordenada por um sistema de gestão eletrónica sofisticado que optimiza automaticamente o funcionamento conforme as condições de condução.

Performance que surpreende

Ao volante, o ZR-V e:HEV revela-se uma agradável surpresa. A resposta imediata do motor eléctrico proporciona arrancadas vigorosas e lineares, enquanto a transição entre os diferentes modos de funcionamento se processa de forma quase imperceptível.

Em termos de desempenho é excelente, com uma aceleração muito sã e linear desde o arranque, características que tornam a condução quotidiana particularmente gratificante.

O sistema oferece três modos de condução distintos (Normal, Sport e Econ) que alteram significativamente o carácter do veículo. Em modo Sport, a resposta do acelerador torna-se mais directa e o sistema privilegia a potência, proporcionando uma experiência mais dinâmica.

O modo Econ, por sua vez, optimiza todos os parâmetros em prol da eficiência, revelando-se ideal para a condução urbana ou em percursos longos.

A caixa automática CVT, embora conceptualmente simples, foi finamente calibrada para trabalhar em harmonia com o sistema híbrido.

Eficiência exemplar

Um dos aspectos mais impressionantes do ZR-V e:HEV reside nos seus consumos excepcionalmente contidos. No nosso teste, o ZR-V alcançou uma média de 5,8 l/100 km, valores que se revelam notáveis para um SUV deste porte e capacidade.

Esta eficiência notável resulta da gestão inteligente do sistema híbrido, que maximiza o recurso à propulsão eléctrica sempre que possível, reservando o motor a combustão para as situações em que a sua intervenção se revela mais eficiente.

O resultado é um automóvel que oferece autonomias superiores a 800 quilómetros com um único depósito de combustível, mantendo simultaneamente prestações dinâmicas gratificantes.

Conforto e tecnologia em harmonia

O habitáculo do ZR-V reflecte a mesma atenção ao detalhe que encontramos no exterior. A qualidade dos materiais e o rigor dos acabamentos situam-se num patamar elevado, com a combinação de tecidos e pele a conferir um ambiente simultaneamente desportivo e refinado. Os bancos dianteiros aquecidos proporcionam excelente suporte lateral e longitudinal, adaptando-se confortavelmente a conduções prolongadas.

O sistema de infoentretenimento Honda CONNECT, centrado num ecrã táctil de 9 polegadas, integra navegação, conectividade Apple CarPlay e Android Auto, e informação de trânsito em tempo real.

O painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas complementa o conjunto tecnológico, oferecendo informação clara e detalhada sobre o funcionamento do sistema híbrido.

O sistema de som Bose com 12 altifalantes e subwoofer proporciona uma qualidade sonora de referência, enquanto funcionalidades como o carregamento sem fios para dispositivos móveis e as múltiplas fichas USB garantem que passageiros e condutor se mantêm sempre conectados.

Espaço e praticidade

Com 4,57 metros de comprimento, o ZR-V posiciona-se numa dimensão intermédia que optimiza tanto a manobrabilidade urbana como a habitabilidade interior. O espaço para passageiros revela-se generoso, particularmente à frente, onde a posição de condução elevada proporciona excelente visibilidade.

Atrás, o espaço para as pernas e a altura livre revelam-se adequados para dois adultos, embora a linha descendente do tejadilho comprometa ligeiramente o espaço para a cabeça dos passageiros mais altos. A bagageira oferece uma capacidade útil que, embora não seja a mais generosa da categoria, se revela suficiente para a utilização familiar quotidiana.

A modularidade dos bancos traseiros, com divisão 60/40 e sistema de rebatimento "One Motion", permite optimizar o espaço de carga sempre que necessário.

Segurança e assistência à condução

O ZR-V e:HEV incorpora o mais avançado pacote de sistemas de segurança e assistência à condução Honda SENSING. Este conjunto abrangente inclui o sistema de travagem automática de emergência (CMBS), assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKAS), controlo de velocidade de cruzeiro adaptável (i-ACC) e reconhecimento de sinalização de trânsito (TSR).

Na estrada, o ZR-V e:HEV surpreende pelo seu comportamento equilibrado e previsível. A suspensão, finamente afinada para privilegiar o conforto sem comprometer a precisão direccional, absorve eficazmente as imperfeições do piso, mantendo simultaneamente um controlo adequado da carroçaria em condições mais exigentes.

A direcção assistida oferece um feedback adequado e uma precisão que instila confiança, enquanto o centro de gravidade relativamente baixo para um SUV contribui para um comportamento dinâmico surpreendentemente ágil.

O sistema de assistência à agilidade (AHA) contribui para optimizar a distribuição de binário entre as rodas, melhorando a tracção e a estabilidade em situações mais exigentes, embora este não seja um SUV concebido para a utilização todo-o-terreno.

Versões e equipamento

O Honda ZR-V apresenta-se em duas versões (Sport e Lifestyle) e com uma oferta generosa de equipamento. Ambas as variantes partilham o mesmo sistema híbrido e a maioria dos equipamentos essenciais, diferindo principalmente em detalhes estéticos e alguns elementos de conforto adicionais.

A versão Sport, disponível a partir de 49.750 euros, enfatiza o carácter mais dinâmico com elementos exteriores específicos e acabamentos interiores diferenciados, enquanto a Lifestyle, disponível a partir de 53.750 euros, privilegia o conforto e a praticidade quotidiana.

Apesar do bom desempenho dinâmico, o seu propulsor híbrido com 184 cavalos revela o melhor de si quando explorado com moderação, potenciando a eficiência e facilidade de utilização prometidas. O Honda ZR-V e:HEV consegue a proeza de conciliar eficiência exemplar com uma experiência de condução gratificante, características nem sempre fáceis de harmonizar.

Trata-se de um SUV que se dirige a quem procura uma alternativa diferenciada no segmento, privilegiando a eficiência e a fiabilidade sem comprometer o prazer de condução.