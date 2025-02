Porsche vai voltar aos carros a gasolina, porque os elétricos não estão a vender bem

As metas de eletrificação automóvel leva a que muitas marcas antecipem a sua mudança. Querem ser pioneiras e usar isso como elemento de marketing. A Porsche, que dera já um passo importante, parece agora recuar. A marca vai voltar aos carros a gasolina, porque os elétricos não estão a vender bem.

A Porsche vai lançar novos carros movidos a gasolina e híbridos plug-in (PHEV), uma vez que os seus modelos elétricos não ganham força. A fabricante de automóveis desportivos alertou que os novos modelos de motores de combustão e as despesas com o desenvolvimento de baterias prejudicariam os lucros este ano.

Após ter anunciado que espera margens de lucro entre 10% e 12% este ano, a Porsche disse que está a tomar “medidas abrangentes” para aumentar os lucros a curto e médio prazo. A previsão está muito abaixo do objetivo de longo prazo da Porsche de um retorno operacional sobre as vendas de mais de 20%. Para aumentar os lucros, a empresa anunciou planos para adicionar novos veículos movidos a gasolina (motor de combustão) e híbridos plug-in à sua gama.

A Porsche alertou que os novos modelos e os investimentos adicionais em baterias afetariam os lucros este ano, custando 800 milhões de euros extra. A mudança surge após as entregas da Porsche terem caído 3% no ano passado, com a China, um dos seus mercados mais importantes, a liderar a queda. As entregas na China caíram 28%, uma vez que o país não conseguiu acompanhar os fabricantes nacionais de veículos elétricos, como a BYD, Xiaomi e XPeng.

Na semana passada, a Porsche revelou estar em negociações para terminar os contratos do CFO Lutz Meschke e de Detlev von Platen, responsável de vendas e marketing. Após ter lançado o modelo 2020 atualizado no ano passado, a Porsche entregou pouco mais de 20.800 modelos Taycan, quase 50% menos do que em 2023.

A Porsche também iniciou as entregas do seu segundo veículo elétrico, o Macan, no final de setembro. Este veículo deverá ajudar a proporcionar algum alívio este ano. A empresa disse que o lançamento do Macan EV “eletrificou-nos literalmente” após entregar mais de 18.000 modelos até ao final de 2024.

Seguindo a orientação atualizada, as ações da Porsche sofreram um dos seus piores dias desde a entrada em bolsa em 2022. A Porsche, que já foi avaliada num valor superior ao da empresa-mãe Volkswagen, viu o seu valor de mercado cair para metade desde o máximo histórico em maio de 2023.