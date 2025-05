Autonomia alargada: proprietário transformou o seu Tesla num veículo “a gasolina”

A autonomia inquieta muitos potenciais clientes de carros elétricos a bateria, mas também proprietários, que fizeram a compra, apesar do receio. Tirando partido do seu engenho, este dono de um Tesla terá transformado o seu Model Y num veículo "a gasolina".

Apesar de os carros terem autonomias cada vez mais alargadas, o problema da infraestrutura de carregamento mantém-se em muitos locais do mundo, especialmente nos mais rurais e remotos.

Com o objetivo de enfrentar uma viagem até à plataforma de observação do Monte Evereste, o proprietário de um Tesla terá modificado o seu Model Y, transformando-o numa versão "extended-range".

Conforme relatado pelo CarNewsChina num artigo recente, o proprietário instalou um gerador a gasolina de 8 kW na traseira do seu Tesla, afixando-lhe uma placa de matrícula, por forma a cumprir os regulamentos.

Versão "extended-range" do Model Y da Tesla

No mesmo artigo, é explicado o processo: o gerador produz energia CA, que é depois enviada para uma extensão elétrica, permitindo ao proprietário utilizar o carregador normal do veículo para recarregar a bateria quando necessário.

A versão "extended-range" do Tesla Model Y terá alcançado com sucesso a plataforma de observação do Monte Evereste no condado de Lazi, situado a uma altitude superior a 5300 metros.

Segundo relatado pelo proprietário, mesmo a esta altitude extrema, o gerador conseguia fornecer uma potência de carregamento de 3 kW, o que se traduz numa estimativa de 19 quilómetros de autonomia extra por hora.

Apesar de um carregamento completo com o gerador demorar cerca de 9h30m, o proprietário partilhou que o objetivo principal não passava por carregar totalmente a bateria com o gerador, mas adicionar autonomia suficiente para chegar à próxima estação de carregamento disponível ou fornecer energia de emergência quando necessário.

Conforme citado pelo órgão de comunicação, o gerador terá custado 2800 yuan (cerca de 345 euros) e, quando se utiliza o gerador para reabastecimento de energia, a gasolina custa cerca de 1 yuan (cerca de 0,12 cêntimos) por quilómetro. De ressalvar que a ideia passava por recorrer ao gerador quando não existissem opções de carregamento adequadas.