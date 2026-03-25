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Alemanha: Mercedes e BMW podem continuar a vender carros a combustível até 2030

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. says:
    25 de Março de 2026 às 11:24

    Desde que existem automóveis na terra, eles foram responsaveis por 0,001% de CO2 na atmosfera terrestre!!! Acho que nos proximas dezenas de anos, os combustiveis como os conhecemos vão continuar! Pelo menos até aparecer algo melhor, vai ser assim!!! Se algum dia aparecer realmente aparecer algo melhor, terá de pertencer a mesma indústria, não hajam ilusões!

    Responder
  2. Muito mais que isso. says:
    25 de Março de 2026 às 11:35

    Ainda não é desta, que vou ver o regresso ao futuro, tornado realidade 😀

    Responder
  3. TugAzeiteiro says:
    25 de Março de 2026 às 12:32

    Mercedes, BMW e outras, podem vender carros a combustão até 2030… a questão que se coloca é se realmente haverá procura para eles!

    Responder

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