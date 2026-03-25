Alemanha: Mercedes e BMW podem continuar a vender carros a combustível até 2030
A Deutsche Umwelthilfe (DUH) voltou a ser derrotada na justiça alemã. O Tribunal Federal (BGH) rejeitou as ações da associação ambiental que exigiam que a BMW e a Mercedes-Benz deixassem de vender veículos com motor de combustão interna a partir de novembro de 2030.
DUH promete considerar uma ação junto ao Tribunal Constitucional
A DUH baseou-se na decisão histórica do Tribunal Constitucional Alemão de 2021, que obrigou o legislador a garantir a redução de emissões de CO₂ após 2030 para proteger os direitos das gerações futuras. No entanto, o BGH considerou que essa lógica não se aplica diretamente às empresas, não sendo possível impor-lhes um “orçamento de CO₂” específico.
Em comunicado, o BGH afirmou que os cidadãos não podem exigir judicialmente que fabricantes interrompam a venda de carros a combustão antes das regras da UE entrarem em vigor. A responsabilidade pelo cumprimento das metas climáticas, reforçou o tribunal, pertence ao legislador e não aos tribunais.
A BMW saudou a decisão, sublinhando que o veredicto traz segurança jurídica às empresas atuantes na Alemanha. A Mercedes reforçou que a definição de metas climáticas deve ser política e não judicial.
Por sua vez, a DUH promete analisar o acórdão e considerar uma ação junto ao Tribunal Constitucional. A associação também apela ao governo para implementar medidas mais rigorosas, incluindo limites de velocidade e o fim de subsídios a combustíveis fósseis, com vista a um fim dos motores a combustão até 2030.
Desde que existem automóveis na terra, eles foram responsaveis por 0,001% de CO2 na atmosfera terrestre!!! Acho que nos proximas dezenas de anos, os combustiveis como os conhecemos vão continuar! Pelo menos até aparecer algo melhor, vai ser assim!!! Se algum dia aparecer realmente aparecer algo melhor, terá de pertencer a mesma indústria, não hajam ilusões!
Já apareceu algo melhor.
O quê?
Quanto mais eléctricos temos e paineis solares parece que mais desgraça há…
Desde alterações climáticas até guerras e inflação.
Oh Zé, “hajam” não existe. O verbo haver é defectivo.
Source: Trust me Bro!!
Ainda não é desta, que vou ver o regresso ao futuro, tornado realidade 😀
Mercedes, BMW e outras, podem vender carros a combustão até 2030… a questão que se coloca é se realmente haverá procura para eles!