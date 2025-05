Microsoft dá um passo importante! Subsistema Windows para Linux (WSL) é agora open-source

A Microsoft deu finalmente um passo muito aguardado pelos programadores. Anunciou na conferência BUILD 2025 uma mudança no Subsistema Windows para Linux (WSL), que é agora open-source. Esta revelação surge no evento onde a empresa também se concentrou em várias novas funcionalidades relacionadas com o Copilot e a inteligência artificial.

Subsistema Windows para Linux (WSL) é agora open-source

Assim, o código do Subsistema Windows para Linux está agora disponível no GitHub. Os utilizadores poderão analisá-lo em detalhe. Além disso, podem compilá-lo a partir do código-fonte, adicionar funcionalidades e até lançar correções de bugs, entre outras possibilidades. Esta é uma opção bastante atrativa para os programadores, tendo em conta que esta ferramenta nasceu há quase uma década como uma mera experiência.

O subsistema Windows para Linux tornou-se uma plataforma crucial para executar distribuições ou aplicações Linux em computadores que executam o sistema operativo da Microsoft. A primeira versão deste componente foi anunciada em 2016 e desde então evoluiu significativamente, acrescentando melhorias de desempenho, suporte para placas gráficas e compatibilidade com o systemd.

Até agora, a última grande mudança no Subsistema Windows para Linux datava de 2022, quando se estreou como aplicação na Microsoft Store. Isto aconteceu depois de os seus programadores terem decidido separá-lo da base de código do Windows e fornecer a sua própria base de código. Esta modificação permitiu aos utilizadores executar aplicações com interfaces gráficas sem sacrificar o desempenho, entre outras possibilidades.

Mais uma mudança importante da Microsoft

O lançamento do subsistema Windows para Linux é uma notícia muito bem-vinda. No entanto, alguns elementos do sistema operativo da Microsoft não se tornarão software de código aberto. De acordo com a empresa, este abrange o Lxcore.sys, o controlador para a primeira versão do WSL que serviu como uma camada de compatibilidade entre o kernel do Windows e as chamadas ao sistema Linux. Também para os ficheiros P9rdr.sys e p9np.dll, responsáveis por redirecionar o sistema de ficheiros “\wsl.localhost”.

A Microsoft acredita que o lançamento do código do Subsistema Windows para Linux permitirá mais e melhores contribuições da comunidade. A empresa sabe que os programadores foram cruciais para a evolução desta ferramenta, mesmo sem acesso ao código-fonte. Assim sendo, a abertura deste espaço deverá permitir que a WSL se expanda ainda mais e a um ritmo muito mais rápido.

Além do repositório GitHub, a Microsoft também publicou um guia completo de documentação técnica. A empresa diz que este anúncio é o resultado de um esforço de anos para satisfazer o desejo de um grande número de pessoas de finalmente tornar o Subsistema Windows para Linux open-source.