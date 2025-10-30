Windows 11: novo Menu Iniciar já chegou e todos podem experimentar

A Microsoft começou a implementar o novo menu Iniciar para o Windows 11. Tanto a versão 24H2 como a mais recente, a 25H2, do Windows 11 podem utilizar o novo menu Iniciar. Também preparou o Explorador de Ficheiros para simplificar a navegação. As novas funcionalidades e outras melhorias estão disponíveis através da atualização opcional KB5067036.

Chegou o novo Menu iniciar do Windows 11

O novo menu Iniciar é a principal inovação desta atualização, concebido para permitir um acesso rápido e fácil a todas as suas aplicações. Agora contém uma secção rolável que pode utilizar para aceder a todos os aplicativos instalados.

A Microsoft está também a introduzir diferentes visualizações. A visualização por categoria, que classifica as aplicações por categoria e destaca o conteúdo selecionado, e a visualização em grelha, na qual as aplicações são listadas por ordem alfabética. A sua última vista selecionada será aplicada na próxima vez que abrir o menu Iniciar.

As listas também devem fornecer uma melhor visão geral. O menu Iniciar também se adapta automaticamente ao tamanho do seu ecrã, com secções como Fixados e Recomendados expandidas ou recolhidas de acordo com o conteúdo. Também pode ajustar nas definições, em Personalização > Iniciar, se pretende ou não apresentar recomendações.

Há mais novidade nesta atualização recente

Na lateral direita, existe também uma secção para a nova integração do Phone Link, que permite transferir ficheiros entre o PC e smartphone ou retomar aplicações Android do PC com Windows sem interrupções. A nova vista também mostra elementos importantes, como chamadas recebidas, mensagens ou fotografias que se podem transferir.

Além do novo menu Iniciar, a Microsoft também melhorou o Explorador de Ficheiros, que agora pode partilhar ficheiros recomendados na secção Página Inicial do Explorador de Ficheiros. Estes ficheiros são, na sua maioria, ficheiros “usados ​​frequentemente” ou “adicionados recentemente” aos quais se pode aceder mais rapidamente. A nova secção é opcional e pode ser desativada nas definições.

A exibição do nível da bateria também foi reformulada nesta atualização. A Microsoft está a introduzir ícones de nível de bateria melhorados com código de cores. Verde para bateria suficiente ou carregamento em curso, amarelo para modo de poupança de energia ou bateria abaixo de 20% e vermelho para bateria muito fraca, prestes a descarregar completamente.

Como usar já esta novidade da Microsoft

É possível obter a atualização opcional KB5067036 através do Windows Update, que precisa de ser instalada manualmente. Em alternativa, pode-se descarregar e instalar a atualização através do Catálogo do Microsoft Update. Note-se que se instalar a atualização KB5067036, deverá ser instalada primeiro a atualização KB5043080.

Como o novo menu Iniciar e outras funcionalidades estão a ser libertadas gradualmente, poderá não ter acesso a todas elas imediatamente após a instalação da atualização. Se estiver com pressa e tiver algum conhecimento técnico, pode tentar utilizar o ViVeTool para forçar o desbloqueio destas funcionalidades.

Para tal, instale o ViVeTool e abra o Prompt de Comandos do Windows com direitos de administrador. De seguida, digite o comando cd c:\pasta\caminho\ViveTool-v0.x.x seguido de vivetool /enable /id:47205210. Confirme com Enter e reinicie o computador para aplicar as alterações.