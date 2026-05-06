Adeus às passwords no Windows 11! Microsoft obriga a usar chaves de acesso e PINs

É normal os utilizadores estarem cansados de se esquecerem das suas passwords. Para ajudar insso, a Microsoft tornará as chaves de acesso obrigatórias a partir da próxima atualização do Windows 11. A impressão digital ou PIN serão necessários daqui para a frente para desbloquear o Windows 11.

A Microsoft vai começar a eliminar gradualmente as palavras-passe tradicionais. Isto será feito aos poucos, começando pela próxima atualização, mas o plano é que todos os utilizadores do Windows 11 adotem esta medida eventualmente. Será obrigatório. A intenção da Microsoft, portanto, é que as pessoas adotem aquelas que a empresa considera alternativas mais seguras.

Começando pelo PIN local - Windows Hello - e continuando com outras opções, como o reconhecimento de impressões digitais ou faciais, ou as chaves de acesso. Estas últimas são simplesmente chaves digitais ligadas a um dispositivo. O facto de ser uma medida obrigatória, e não facultativa, gerou debates e controvérsia. Embora as intenções da Microsoft sejam supostamente boas, alguns utilizadores interpretaram isto como uma redução da sua liberdade de escolha.

Claro que a Microsoft tem os seus argumentos e, de um ponto de vista teórico, visam melhorar a segurança no Windows 11. A primeira razão é bastante óbvia: as palavras-passe podem ser vazadas, roubadas ou adivinhadas. É um método que funcionou para a maioria das pessoas durante muito tempo, mas talvez agora já não seja uma garantia de segurança. A Microsoft lembrou os utilizadores que as chaves de acesso estão ligadas ao dispositivo e não são enviadas por SMS.

Isto torna-as uma opção mais segura para o Windows 11 do que as palavras-passe tradicionais enviadas por SMS. No entanto, é muito provável que esta iniciativa tenha sido motivada pelos inúmeros ataques de phishing que estão a circular atualmente, refletindo um foco na cibersegurança. O que a Microsoft está a sugerir é que já não poderá fazer login escrevendo uma palavra-passe.

Terá de configurar um PIN ou autenticação biométrica (se o seu computador o permitir, claro). Além disso, parece que os navegadores também começarão a sugerir palavras-passe automaticamente. As vantagens destes sistemas são claras. Os utilizadores não terão de depender tanto da memória. Além disso, o login será mais rápido. Mas, acima de tudo, trata-se de segurança.

A Microsoft enfatizou este ponto. O objetivo é dificultar a invasão. No entanto, como tudo, há desvantagens. A mais óbvia é que perderá a opção de escolher o seu método preferido. Além disso, algumas pessoas ainda acham que os PIN ou as chaves de acesso são praticamente bruxaria. Não têm ideia do que sejam. Sem falar na crescente dependência do dispositivo específico utilizado.