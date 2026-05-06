Novidades no Prime Video para maio de 2026

Novo mês, novas entradas no catálogo do Prime Video, para que não faltem opções na hora de escolher.

Além dos títulos incluídos na mensalidade, o Prime Video recebe, este mês, a primeira temporada da série O Cavaleiro dos Sete Reinos; e os filmes Saltitões, Stray Kids: The dominATE Experience, e Ready or Not 2 - O Ritual.

Em maio, os fãs de NBA terão acesso aos playoffs através do Prime Video. Todos os jogos e horários estão sujeitos a confirmação, à medida que as eliminatórias progridam.

Calendário NBA em abril Sexta-feira, 1 de maio ⁽*⁾

Sábado, 2 de maio ⁽*⁾

Quinta-feira, 7 de maio

Sexta-feira, 8 de maio

Segunda-feira, 11 de maio

Terça-feira, 12 de maio ⁽*⁾

Sexta-feira, 15 de maio ⁽*⁾

Domingo, 17 de maio ⁽*⁾ ⁽*⁾ Datas condicionais, dependendo da evolução das eliminatórias. Estas realizar-se-ão caso as séries ainda não tenham terminado entretanto. Mais detalhes

Dia 6 - Citadel: 2.ª Temporada (série)

Citadel é um thriller de espionagem eletrizante que acompanha agentes de elite de uma agência lendária destruída pela Manticore, uma rede implacável apoiada pelas famílias mais poderosas do mundo.

Quando surge uma nova e aterradora ameaça, os três são forçados a voltar à ação.

Dia 7 - Non è un paese per single (filme)

Numa idílica vila toscana, uma mãe solteira vê a sua vida abalada pelo regresso de um amigo de infância que pode pôr em risco o futuro da propriedade da sua família.

Dia 9 - Lisa Frankenstein (filme)

Em 1989, uma adolescente impopular reanima acidentalmente um cadáver vitoriano e tenta transformá-lo no homem dos seus sonhos.

Dia 13 - Off Campus (série)

Uma série universitária, baseada na coleção literária bestseller Off Campus, que acompanha uma equipa de hóquei no gelo de elite e as mulheres nas suas vidas, enquanto lidam com o amor, desilusões e a descoberta pessoal criando amizades profundas e laços duradouros.

Dia 13 - Good Omens: 3.ª Temporada (série)

No capítulo final de Good Omens, Azirafel e Crowley, agora separados, enfrentam os seus maiores desafios enquanto o anjo assume a Segunda Vinda e o demónio lida com um coração partido.

Dia 15 - It's Not Like That (série)

Lori, recém-divorciada, e Malcolm, um ministro recém-viúvo, ambos amigos desde a adolescência, vivem a vida de solteiros enquanto questionam se a sua ligação de longa data poderá evoluir para um romance.

Dia 20 - Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma (filme)

Neste novo filme, Jack Ryan vê-se, contra a sua vontade, novamente envolvido no mundo da espionagem, quando uma missão internacional secreta revela uma conspiração mortal, levando-o a enfrentar uma unidade de operações secretas fora de controlo, enquanto o tempo corre contra si.

Dia 23 - Bonecas em Fuga (filme)

Em busca de um recomeço, Jamie e a amiga Marian partem numa viagem improvisada para Tallahassee que rapidamente foge ao controlo.

Dia 23 - Robot Selvagem (filme)

Após um naufrágio, um robot inteligente fica preso numa ilha desabitada e, para sobreviver, forma laços com os animais locais enquanto cuida de um ganso bebé órfão.

Dia 27 - Spider-Noir (série)

Um investigador privado envelhecido e sem sorte, em Nova Iorque nos anos 1930, é forçado a confrontar o seu passado como o único super-herói da cidade.