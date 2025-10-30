Android 16 passa a atualizar as apps mais rápido do que nunca

O Android 16 acaba de implementar uma nova funcionalidade que permite a instalação quase instantânea de atualizações de aplicações. Isto deve-se à adoção de um recurso conhecido como atualizações contínuas de aplicações. Esta opção propõe-se levar algo que já faz parte da plataforma Android a um novo patamar.

Apps instaladas mais rápido do que nunca

O sistema operativo pausa as aplicações durante as atualizações para evitar que sejam executadas enquanto são feitas modificações no seu código e recursos. Congelar uma aplicação durante a atualização tem vantagens, pois evita problemas. Também é inconveniente, porque pode fazer com que algumas aplicações maiores, fiquem offline durante o tempo suficiente para impedir que outras aplicações que dependem delas funcionem corretamente.

É aqui que entra a mudança que chega com o Android 16. Segundo a Google, o tempo que as aplicações demoram a congelar durante as atualizações no Android 16 foi reduzido. Embora não tenha fornecido detalhes precisos, a empresa indica que o processo levará agora “dezenas de milissegundos” em vez de “vários segundos”.

Graças a esta modificação, as atualizações de aplicações no Android 16 serão concluídas muito mais rapidamente. No entanto, é importante notar que estas atualizações contínuas não reduzirão o tempo de inatividade da aplicação apenas para poupar alguns segundos, à custa da estabilidade ou do desempenho.

Google continua a melhorar o Android 16

Os programadores de software afirmam ter conseguido este resultado movendo dois scripts relacionados com a execução mais eficiente do software, o dexopt e o dex2oat, para uma fase anterior do processo de instalação. Isto elimina a necessidade de os executar enquanto as aplicações estão congeladas durante a atualização, otimizando assim todo o processo.

Sem dúvida que esta mudança é muito interessante e promete melhorar a experiência do utilizador do Android 16. É verdade que o sistema operativo se tornou bastante eficiente na instalação de atualizações de aplicações, mas também é verdade que isto varia consideravelmente de utilizador para utilizador.

Quem usa o telemóvel com poucas aplicações leves talvez nem se aperceba. No entanto, quem instala muitas aplicações para uso diário, principalmente aquelas que são atualizadas com frequência ou que consomem muitos recursos, provavelmente irá reparar em mais. De qualquer forma, o Android 16 continua a procurar formas de melhorar o seu desempenho, e isso é uma excelente notícia para os utilizadores.