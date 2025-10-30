Toyota Corolla: um dos carros mais vendidos do mundo foi totalmente reinventado

É um dos carros mais vendidos do mundo, com mais de 50 milhões de unidades comercializadas desde o seu lançamento, em 1966, e vai mudar drasticamente de forma. A 13.ª geração do Toyota Corolla prevê uma reinvenção do icónico modelo para um visual dramático, tecnologia interior de última geração e ainda opção entre motorizações elétricas ou de combustão interna.

A Toyota vai reinventar o seu hatchback Corolla mais vendido para uma 13.ª geração totalmente adaptada ao que o futuro exige. Redesenhado conforme a nova linguagem de design da Toyota e completamente diferente do carro atual, o novo Corolla foi apresentado enquanto concept, no Salão do Automóvel de Tóquio.

Vamos reinventar o carro mais vendido de todos os tempos [...] Pode escolher o seu motor, mas não vai comprometer o espaço, o estilo ou a funcionalidade.

Anunciou o designer da Toyota, Lance Scott, na apresentação, conforme citado, reforçando a importância da popularidade histórica do Corolla e delineando o plano da marca para manter esse apelo de massa, respondendo às diferentes vontades dos seus clientes nos vários mercados.

Para este objetivo, a empresa entregará uma gama que inclui tanto motorizações elétricas como a combustão, como híbridas, híbridas plug-in e de combustão interna, utilizando um motor totalmente novo cuja estrutura é descrita como sendo crucial para o aspeto elegante do conceito do Corolla e para a configuração independente da transmissão.

Afinal, "o Corolla é um carro para a maioria, mas a maioria não quer necessariamente a mesma resposta". Para a Toyota, que se foca na mobilidade para todos, todos "significa realmente cada indivíduo".

Toyota Corolla mais minimalista e com foco na tecnologia

Por forma a responder a cada indivíduo, o Corolla não será uma proposta puramente elétrica na sua próxima iteração, tal como os seus rivais Golf e Octavia. Assim, a Toyota procurará manter a sua popularidade à medida que a procura por veículos elétricos continua a progredir, mas a velocidades diferentes dependendo do mercado.

Trata-se de proporcionar a todos a escolha certa. Não queremos deixar ninguém para trás.

Assegurou Scott, que revelou que o concept do Corolla é, neste momento, "uma visão", mas que "muitos comentários positivos" poderão influenciar a decisão da empresa sobre a sua produção.

Concebido no centro de design europeu da Toyota, em Nice, França, o concept do Corolla apresenta-se com um interior minimalista, centrado na tecnologia.

Com muito poucos controlos físicos, todas as funções principais estão acessíveis através de sensores táteis no volante, um ecrã tátil opcional no lado do passageiro e um novo painel tátil satélite ao lado do volante.

Além disso, a ausência de um túnel de transmissão significa que a consola central foi substituída por um novo e impressionante painel "flutuante" que aloja o seletor de condução e os comandos do telefone.

Ainda que possa parecer, Scott partilhou que "não acho que estejamos a tentar levar o Corolla para o mercado de luxo ou algo do género".

Com sete anos, o atual Corolla está a chegar ao fim do seu ciclo de vida natural, pelo que se pode esperar que um modelo sucessor chegue no próximo ano. Contudo, não há qualquer indicação sobre um lançamento planeado.