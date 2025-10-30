Televisores Ultra HD valem a pena? Estudo analisou o nível de detalhe que os olhos veem
O mercado dispõe de cada vez mais alternativas em matéria de televisores, com resoluções surpreendentemente altas. Perante uma oferta tão abrangente, um novo estudo procurou perceber se os modelos Ultra HD, por exemplo, valem mesmo a pena ou se são exagerados para os nossos olhos.
Uma equipa de investigadores da Universidade de Cambridge procurou determinar o número real de píxeis que o olho humano consegue realmente perceber.
Com um monitor 4K móvel, que podia ser aproximado ou afastado do observador, os curiosos descobriram algo interessante e que vale a pena considerar, aquando da sua próxima compra.
Apesar de o olho conseguir detetar muito mais píxeis do que se pensava anteriormente, as televisões maiores têm frequentemente uma densidade de píxeis muito superior à que a maioria das pessoas consegue observar.
O testes para o estudo levaram à identificação do que os investigadores chamaram retinal resolution (ou "resolução retiniana", em tradução livre), ou seja, o limite de píxeis além do qual adicionar mais píxeis não melhora a qualidade da imagem percebida. Este limite depende de vários fatores, incluindo o tamanho do ecrã, a iluminação da sala e a distância entre o espetador e o ecrã.
Segundo as conclusões do estudo, numa sala-de-estar típica, um espetador sentado a 2,5 metros de distância ficaria perfeitamente servido por um ecrã de 44 polegadas 2K/QHD, pelo que uma televisão do mesmo tamanho com resolução Ultra HD (4K ou 8K) forneceria simplesmente mais píxeis do que o olho pode detetar, oferecendo pouco ou nenhum benefício percetível.
Ultra HD pode não valer a pena...
Ao invés de guiar o estudo pelas especificações tradicionais de cada televisor, os investigadores testaram a capacidade dos participantes de detetar linhas em padrões de cores diferentes, medindo os píxeis por grau (em inglês, PPD), ou seja, o número de píxeis individuais que cabem numa porção de um grau do campo de visão do espetador.
O padrão convencional de acuidade visual 20/20 sugere que o olho humano tem um PPD de 60 píxeis. No entanto, o estudo descobriu que este teste, que data do século XIX, subestima a perceção humana: os participantes com visão normal ou corrigida tiveram uma média de 94 PPD ao visualizar imagens em escala de cinza.
Além disso, os padrões vermelhos e verdes reduziram ligeiramente o PPD detetável para 89, enquanto as linhas amarelas e violetas tiveram uma pontuação ainda mais baixa, de 53 PPD.
Os nossos olhos são essencialmente sensores que não são tão bons assim, mas o nosso cérebro processa esses dados no que ele acha que devemos ver.
Explicou o professor Rafał Mantiuk, coautor do estudo, esclarecendo que o cérebro humano não consegue perceber as cores tão bem.
Os investigadores, que esperam que as suas descobertas contribuam para melhorar os padrões de fabrico na indústria de televisores, desenvolveram uma calculadora de resolução de ecrã online. Esta permite aos utilizadores determinar a resolução e o tamanho ideais do ecrã com base na sua disposição de visualização específica.
O Ultra HD justifica-se em televisores de grande dimensão (de 55 polegadas para cima). De resto, é só consumo de energia desnecessária.
UHD só de 85 polegadas, para cima… 2 metros.
Menos que isso, não há qualquer diferença, comparando para 1080p. Até 38 polegadas, não vale nada ir acima de 720P.
Em 2010, venderam, a ideia que o 3D valia 1900 euros, por televisão. Em 2018, foi abandonado. Afinal só valia para écrans de 6 metros ou superior.
Em 2014, começaram-se a vender os 4K, como sendo a base para ir aos 128k com televisores de 85 polegadas, para cima. Rapidamente, em 2018, surgiram as tv 8K, 9000 euros de “qualidade visual”. Em 2024, 95 dos 96 modelos, de televisões 8K, pararam a produção. Em Julho, a Sony anunciou que, o único modelo, 8K, ainda produzido, iria cessar produção, em Outubro.
Na Europa, as operadoras, avançaram para televisão HD e 4K. 99%, das estações, já recuaram até mesmo no HD, mantendo definições de 576p ou 720i, pois conseguem reduzir despesas em 84%, em relação a 4K e 46%, para o preço HD.
Nos EUA, só resta 1 estação, e emitir em 4K, na “rede digital livre”, já nem a 1080 emitem, para reduzir custos, da distribuição de sinal. No cabo e satélite, tem reduzido definição, fazendo pacotes pagos, para HD e 4K, tal como acontece, no streaming.
99,999999999999% de quem defende emissões 8K, como base de televisão, nem imagina que 60000 milhões de euros, seria a necessidade base, de qualquer canal televisivo… iriam pagar 250 euros, mensais, para isso?
O 8K não sei, nunca me interessei (por causa do preço). mas o OLED 4K vale bem a pena.
A LG começou a vender as TV OLED 4K em 2015. Comprei uma em 2018, porque me lembra de ver as primeiras transmissões na RTP, alegadamente em 4K, do Mundial de Futebol na Rússia).
Para mim não faz qualquer sentido questionar se vale a pena o 4K (OLED) – por causa do PPD que o olho humano pode detetar (PPD – “pixels per degree”, pixels por ângulo de visão, que varia também conforme a distância do ecrã. É semelhante a PPI – pixels por polegada). E a qualidade de um ecrã de TV não se mede só pelo PPD.
Claro que quem vir numa loja um vídeo especialmente gravado e transmitido de um suporte especial, e for ver em casa uma emissão de TV normal pode ficar desapontado. Mas aí a culpa não é do televisor, é da transmissão.
Excelente artigo para as pessoas terem uma ideia dos limites da visão. Entre os utilizadores com conhecimentos essa perceção já existia, o 4k mais que suficiente. Claro que para a indústria é mau, para planeta é bom.
Qualidade em TV ou monitores é apostar em tecnologias OLED.
Na minha humilde opinião, acho que as pessoas andaam a ficar demasiado piquinhas nestas coisas, “ai vesse pixeix” etc, antigamente consolaavamos com o tipo vulgar 480p ou menos e não reclamavamos, e mesmo dos velhinhos jogos de 8 e 16 bit.
Hoje com tanta porcaria de 2K e 4K, andamos no exagero de sermos piquinhas, eu para mim fullhd ou 2K chega perfeitamente. Eu tenho problemas de visão, posso não ver essa coisa toda, mas emsmo assim, temos de ser honestos e ver o que realmente chega, muita gente não tem dinheiro por exemplo uma placa gráfica para jogar 4k com deve ser, eu tenho uma rtx 4060 que memso para jogar alguns jogos em 1080p nem sempre é fácil, então conseguir um monitor grande minimo 27″ com gama de cores 100% dcip barato, fullhd ou 2k não é fácil de encontrar, atualmente tenho um ultrawide de 28″ da LG que éfraquinho, no HDR é uma miséria, e para ver filmes é bom mas para jogar na resolução ultrawide mesmo sendo 1080p, a gráfica já bufa um pouco, por isso estou a pensar trocar para o convencional 16:9 mas que seja melhor do que tenho em cores e o resto.
Então ainda por cima já estão de volta do 8k, que absurdo……
Há poucos dias vi uma riview de um monitor ultragear curvo com dois modos de herts e tinha uma fonte de alimentação de acima de 300wats paraalimentar aquele bicho…..
Se formos sinceros e formos ao que realmente interessa vamos ver que necessitamos apenas o essencial.