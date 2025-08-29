Novidade do Word vai forçar a guardar documentos no OneDrive

A Microsoft está determinada a fazer com se utilize o OneDrive e fará tudo o que puder para que isso aconteça. Após revelar que o seu serviço de armazenamento vai oferecer um ano de atualizações gratuitas para o Windows 10, a gigante volta a atacar com uma funcionalidade que deixará muitos furiosos. A Microsoft irá guardar os documentos do Word, Excel e PowerPoint no OneDrive por predefinição.

A versão mais recente do Word para o Microsoft 365 Insiders altera o local de armazenamento dos ficheiros. Esta aplicação vai utilizar o OneDrive para guardar todos os novos documentos, que serão enviados para uma das pastas na nuvem. As centenas, ou milhares, de utilizadores que nunca utilizam o serviço de armazenamento, agora tem uma razão para não o desinstalar do computador.

A Microsoft enumera várias vantagens de guardar os seus ficheiros na nuvem em vez do método tradicional. Uma delas é a segurança ou proteção caso o computador se desligue a meio da sessão. Os ficheiros podem ser modificados instantaneamente e estão disponíveis em qualquer dispositivo, seja para si ou para trabalho colaborativo.

Embora esta não seja a primeira vez que a Microsoft configura as aplicações do Office para utilizar o OneDrive, a nova atualização faz parecer que a cloud é a única opção. O Word ativa o guardar automático por defeito, e a interface está otimizada para o utilizador escolher o local na cloud.

Quem pretender guardar os seus ficheiros no computador, terá de desativar a opção "Criar novos documentos automaticamente na nuvem" nas opções de guardar nas definições do Word. Também pode fazê-lo clicando em Mais opções para aceder ao ecrã "Guardar uma cópia", onde pode selecionar "Este PC".

Por enquanto, esta funcionalidade está apenas disponível na versão Insider do Word para Windows. A Microsoft confirmou que a mudança será implementada para todos os utilizadores e será também aplicada ao Excel e ao PowerPoint antes do final de 2025. Embora a gigante não esteja a remover a opção de guardar os seus ficheiros localmente, a interface torna isso mais difícil, exigindo passos adicionais que a maioria dos utilizadores ignorará.

A Microsoft está também a forçar o uso do seu serviço de cloud no Windows. Há um ano, a empresa configurou backups automáticos do Windows 11 para o OneDrive sem consultar os utilizadores. A medida causou irritação, uma vez que, na maioria dos casos, as contas gratuitas de 5 GB não eram suficientes para o backup, e os utilizadores eram solicitados a atualizar o serviço.