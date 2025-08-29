Nova patente da Ferrari revela um assistente de emergência surpreendente

Não, ainda não está tudo inventado no mundo automóvel, a tecnologia ainda está, apenas, a começar a mudar os conceitos de segurança dos veículos e a Ferrari é o melhor exemplo disso. A mais recente patente da marca de Maranello descreve um assistente de emergência que vai muito além do que é habitual, e que muitos gostariam de ter no seu carro.

Ferrari reinventa o conceito de assistente de emergência

Enquanto a maioria dos fabricantes entende o assistente de emergência como um sistema que monitoriza o tráfego e imobiliza o veículo em caso de inatividade do condutor, a Ferrari prefere inovar.

Assim como aconteceu com o Purosangue, que recusaram chamar SUV, também aqui decidiram interpretar o conceito à sua maneira.

De acordo com o registo de patente nos Estados Unidos, este sistema não se limita a garantir a segurança do condutor e dos ocupantes.

A Ferrari concebeu um assistente que também protege o próprio carro, nomeadamente os frágeis e caros para-choques dianteiros.

Proteção contra obstáculos na estrada

Os modelos da Ferrari já dispõem de sistemas avançados de condução, mas esta nova patente introduz uma função adicional: o reconhecimento automático de obstáculos na estrada capazes de danificar a dianteira, devido à reduzida altura ao solo.

Num automóvel que custa várias centenas de milhares de euros, reparar um spoiler dianteiro em carbono não é tarefa barata.

O novo sistema descrito vigia constantemente a parte frontal, avisa o condutor e, se necessário, intervém automaticamente para evitar danos.

Como funciona o sistema da Ferrari

Sensores e câmaras calculam em permanência a distância e a velocidade em relação a objetos à frente do carro. Caso seja detetado perigo, o condutor recebe um alerta sonoro e visual no interior.

Embora ainda esteja numa fase inicial, a Ferrari terá de garantir que pequenos elementos como sacos de plástico não ativem falsos alarmes.

Apesar de tudo, este assistente seria extremamente útil em manobras de estacionamento, onde a margem de erro é mínima.

Entre inovação e tradição

Curiosamente, os superdesportivos já possuem sistemas para lidar com rampas ou inclinações, como a elevação do eixo dianteiro em cerca de 40 mm, ativada manualmente pelo condutor.

No entanto, a necessidade de intervenção constante e o peso extra dos componentes podem ter levado a Ferrari a apostar num assistente de emergência automático, mais inteligente e prático.