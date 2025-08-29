Tesla Model Y Performance era o lançamento que a marca andava a prometer

Dando continuidade ao Model 3 Performance do ano passado, a Tesla levou o seu SUV mais sensível para Nürburgring e potencializou-o. O Model Y recebe, agora, as mais recentes unidades de tração Performance 4DU, que enviam um total de 460 cv para as quatro rodas, para um tempo 0 a 100 km/h em 3,5 segundos e uma velocidade máxima de 250 km/h.

Depois de um teaser, a Tesla lançou, hoje, para a Europa, a versão desportiva do seu crossover elétrico. Esta chega com suspensão adaptativa, vários modos de condução, uma velocidade máxima mais elevada, aceleração mais rápida e uma série de outras melhorias, tanto no interior como no exterior.

Segundo a própria Tesla, o Model Y Performance tem uma bateria de alta tensão melhorada com células de maior capacidade, permitindo-lhe uma autonomia WLTP de 580 quilómetros.

Equipado com dois motores elétricos, o Model Y Performance pode acelerar dos o aos 100 km/h em 3,5 segundos e atingir uma velocidade máxima de 250 km/h. Isso é 6 km mais curto do que a versão Long Range All-Wheel Drive.

Em comparação com a versão Long Range AWD com especificações europeias, o Performance atinge os 100 km/h 1,3 segundos mais rápido e a sua velocidade máxima é 49 km/h mais alta. A Tesla não divulgou a potência do novo modelo. Além disso, promete um consumo de energia de 16,2 kWh/100 km.

Com um peso de 2033 kg, o novo Tesla Model Y Performance possui as seguintes medidas:

Comprimento total - 4796 mm

Largura total - 1982 mm com espelhos rebatidos e 2129 mm com espelhos abertos

Altura total - 1611 mm

Distância ao solo - 151 mm

Desenvolvido em Nürburgring, a pensar nos entusiastas da velocidade, o SUV elétrico de tamanho médio Model Y Performance da Tesla está disponível para encomenda a partir de 62.975 euros.