A Xiaomi já vende milhares de carros elétricos na Europa! Como é que consegue?

A Xiaomi surgiu no mercado dos automóveis elétricos e surpreendeu todos com a qualidade dos seus primeiros modelos, o SU7 e o YU7. Apesar do enorme sucesso na China, a empresa ainda não oferece oficialmente os seus carros na Europa. No entanto, isso não impediu que milhares de unidades chegassem ao Velho Continente.

Como consegue vender carros elétricos na Europa?

Um relatório recente explica que grande parte da culpa recai sobre a China EV Marketplace. Esta é uma plataforma que vende carros elétricos chineses a nível internacional. O relatório refere que a empresa originalmente também vendia veículos a gasolina e a gasóleo, mas que a partir de 2022 passou a concentrar-se exclusivamente em veículos elétricos e híbridos plug-in.

O que esta empresa faz é levar os carros elétricos, apenas disponíveis na China, para qualquer outro mercado do mundo. A Xiaomi tem sido a marca mais escolhida pelos seus clientes europeus em 2025. O serviço de importação direta tornou-se a forma preferida do público europeu de adquirir carros como o Xiaomi SU7, sem ter de esperar que os fabricantes os lancem oficialmente na região.

Através de importadores diretos como a China EV Marketplace, a Xiaomi lançou com sucesso os seus carros elétricos em diversos mercados europeus importantes. A empresa afirmou ter entregue 11.000 veículos elétricos em todo o mundo em 2025, um aumento significativo em comparação com os 3.400 vendidos em todo o ano de 2024.

Importação é a solução (cara) para ter um Xiaomi

A Europa desempenhou um papel significativo nisso, indica a empresa. Isto porque, em agosto de 2025, lançou um novo serviço de importação porta a porta na União Europeia. Este serviço permite que qualquer pessoa visite o site e compre o carro pretendido; a China EV Marketplace trata do restante, incluindo os procedimentos alfandegários e o transporte.

Desta forma, os clientes evitam os procedimentos mais complexos na importação de carros elétricos da China, sejam eles da Xiaomi ou de qualquer outro fabricante. E, caso se esteja a questionar sobre o registo, o site indica que também trata do processo de homologação do IVA, conforme o Artigo 45. A plataforma China EV Marketplace indica que as vendas na UE já representam 48% das vendas de automóveis na sua plataforma .

No entanto, as tarifas europeias sobre os automóveis eléctricos chineses complicaram a situação. Comprar carros elétricos da Xiaomi ou de outras marcas através de importação direta significa que o preço será bastante elevado, além do risco de não ter acesso a peças de substituição ou assistência técnica oficial.