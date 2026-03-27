Windows 11: a nova barra de tarefas poderá em breve ser reposicionada e redimensionada

A Microsoft trabalha em grandes mudanças para o Windows 11. A barra de tarefas, uma das principais prioridades da Microsoft, poderá em breve ser reposicionada e redimensionada. Isto mostra que a Microsoft está agora a levar muito a sério as exigências dos utilizadores do Windows 11.

Barra de tarefas do Windows 11 terá novidades

Esta revelação, divulgada há dias por Pavan Davuluri, deverá permitir à Microsoft recuperar a confiança dos utilizadores, que estão descontentes há vários meses com os inúmeros problemas do sistema operativo. A empresa quer voltar aos fundamentos e, por isso, vai finalmente suavizar a sua posição.

Para isso vai ouvir as queixas dos utilizadores que falam há tempo dos mesmos pontos negativos do Windows 11. Entre estes problemas, a barra de tarefas tornou-se a principal prioridade da Microsoft. A empresa confirmou a sua intenção de a tornar mais flexível, permitindo aos utilizadores movê-la para a parte superior ou para as laterais do ecrã.

Mas a Microsoft pode muito bem ir além das expectativas dos seus críticos. Embora se tenha limitado nos seus anúncios a confirmar a sua intenção de permitir o reposicionamento da barra de tarefas no Windows 11, a empresa poderia, na verdade, ir um pouco além disso.

Poderá ser reposicionada e redimensionada

Ao que tudo indica, a Microsoft também impôs uma ordem de prioridade ao desenvolvimento de novas funcionalidades para a barra de tarefas. Tudo indica que a classificou o reposicionamento da barra de tarefas como "prioridade 0", o que significa que é uma prioridade absoluta.

Já o redimensionamento da barra de tarefas é considerado "prioridade 1", algo que a Microsoft considera urgente, mas aparentemente não tão urgente como o reposicionamento. Segundo fontes internas da Microsoft, a funcionalidade de redimensionamento da barra de tarefas no Windows 11 funcionará de forma semelhante à do Windows 10.

A Microsoft está a rever as suas prioridades

Os tamanhos dos ícones, o texto dos widgets e o relógio serão automaticamente ajustados para caber numa única linha, em vez de duas, quando a barra de tarefas for minimizada. Quem utiliza o Windows 11 em portáteis com ecrãs relativamente pequenos, principalmente os de 13 polegadas, irá certamente apreciar esta mudança.

A nível interno, os engenheiros da Microsoft já estariam a utilizar versões que incluem um menu de depuração acessível com o botão direito do rato, permitindo alterar a posição da barra de tarefas. No entanto, este menu não se destina ao público. Para os utilizadores finais, a Microsoft irá provavelmente exigir que acedam às Definições da Barra de Tarefas antes de realizarem qualquer ação.

Fontes citadas indicam também que esta nova barra de tarefas reposicionável será totalmente funcional independentemente da orientação do ecrã. O painel de definições rápidas e o painel de widgets adaptar-se-ão à posição do ecrã. A única desvantagem é que, no modo retrato, a barra de pesquisa não será apresentada devido à falta de espaço.