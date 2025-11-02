Windows 11: Microsoft prepara uma pequena revolução para o áudio

A Microsoft está focada em tornar o Windows 11 ainda melhor para os utilizadores. Quer inovar e dar a este sistema o que os utilizadores precisam, para assim cativar ainda mais instalações e crescer. Do que foi agora descoberto, a Microsoft quer mudar o áudio do Windows 11 e tem uma pequena revolução a caminho deste sistema.

Microsoft prepara uma pequena revolução

O Windows 11 prestes a receber uma novidade importante no campo do áudio. Está em testes a partilha de áudio, que permite transmitir som para dois auscultadores ou colunas Bluetooth LE em simultâneo. No entanto, esta funcionalidade está disponível apenas para dispositivos compatíveis.

Apesar de parecer algo simples, a novidade que a Microsoft prepara não será simples de implementar e traz muitos desafios. A empresa está a testar uma funcionalidade de áudio partilhado no Windows 11, que permitirá que o som seja transmitido simultaneamente. O limite será para dois dispositivos sem fios, como auscultadores, colunas ou auriculares.

A funcionalidade utiliza o codec de áudio Bluetooth Low Energy (LE) e já está disponível em versão preview para os utilizadores dos canais Dev e Beta do Windows 11. Esta partilha de áudio é útil em diversas situações. Por exemplo, será possível ver um filme no computador com um amigo ou familiar e ouvir o som individualmente em cada auricular, ou partilhar música sem incomodar os outros.

Windows 11 recebe a partilha de áudio no PC

As possibilidades de utilização são variadas e podem melhorar significativamente a experiência multimédia dos utilizadores do sistema operativo Microsoft. Para ativar a funcionalidade, basta ligar dispositivos compatíveis com Bluetooth LE ao computador com Windows 11 e premir o botão “Áudio partilhado” no menu de definições rápidas.

Por enquanto, a partilha de áudio está apenas disponível em dispositivos selecionados, como o Surface Laptop de 13, 8 e 15 polegadas e o Surface Pro de 13 polegadas. Espera-se que chegue a outros dispositivos no futuro, incluindo o Samsung Galaxy Book5 360, o Galaxy Book5 Pro e outros modelos de Surface Laptop.

É importante referir que a função somente funciona com dispositivos compatíveis com Bluetooth LE, como o Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Buds 3, Buds 3 Pro e outros. Com esta atualização, o Windows 11 oferece uma experiência de áudio mais versátil, permitindo aos utilizadores partilhar o som em dois dispositivos em simultâneo.