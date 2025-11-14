Este dispositivo USB de nível militar pode destruir totalmente discos rígidos antigos

Há dias, um leitor perguntou no nosso Consultório se não haveria ferramentas para destruir os dados dos discos rígidos, visto que ele teria vários desativados e não queria que caíssem em mãos erradas. Há um dispositivo USB que destrói tudo por onde passa.

Um pequeno dispositivo USB promete eliminar definitivamente dados de discos rígidos antigos, aplicando métodos considerados de nível militar.

A ideia é impedir qualquer tentativa de recuperação, sobretudo quando estão em causa ficheiros sensíveis ou equipamentos destinados a venda ou reutilização.

Como os dados permanecem num disco rígido

Tecnicamente, deve assumir-se que os dados nunca são realmente removidos de um disco rígido. Isto porque, na maioria dos casos, quando se apaga um ficheiro do computador, apenas a referência é removida da chamada Master File Table (MFT), em português, Tabela de Ficheiros Mestre.

Esta tabela mantém o registo dos dados e da sua localização até serem efetivamente eliminados.

Nesse momento, a MFT liberta a secção correspondente, permitindo ao computador sobrescrevê-la. No entanto, com as ferramentas certas, esta informação pode ser recuperada, o que representa um risco quando se trata de ficheiros sensíveis.

Se o disco for descartado sem uma limpeza completa ou sem ser fisicamente destruído, alguém poderá aceder aos dados. Contudo, um dispositivo USB da Destruct foi concebido para destruir totalmente discos utilizando métodos de grau militar, embora o processo possa ser demorado.

Liga-se a uma porta USB e destrói o disco rígido antigo, permitindo vender ou trocar o PC sem receio de recuperação de dados.

Não é uma solução rápida, podendo demorar até um dia. Um utilizador refere até que o processo levou três dias a limpar totalmente o seu disco. Para o usar, basta iniciar o computador através do dispositivo e deixar que ele execute a operação.

Métodos militares de remoção de dados

Existem vários métodos de eliminação de dados de nível militar, quase todos consistindo em apagar a informação original e sobrescrevê-la com caracteres aleatórios ou zeros, repetindo o processo várias vezes para tornar a recuperação praticamente impossível.

A Destruct não especifica qual o método utilizado, mas refere nas FAQs que tudo será apagado, incluindo o sistema operativo. Deve ter-se isto em atenção, já que mesmo discos prestes a falhar podem ainda permitir recuperar dados.

Por que deve limpar qualquer disco antes de o descartar

Atirar um disco fora tal como está pode colocar os dados em risco. Assim, é uma boa prática limpar completamente qualquer unidade que será descartada, vendida ou oferecida. O dispositivo USB Destruct oferece uma forma definitiva de o fazer.

Com quase 500 avaliações na Amazon USA e 71% com quatro estrelas ou mais, os comentários são maioritariamente positivos e confirmam que o dispositivo destrói efetivamente discos rígidos antigos.

Se utilizar o dispositivo num disco externo, considere reaproveitá-lo como unidade de arranque portátil, já que este é um dos poucos gadgets que poderá arrepender-se de deitar fora.