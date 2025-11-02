PplWare Mobile

IUC: Se pagar em dezembro de 2025, tem de pagar em fevereiro de 2026?

Motores/Energia

Autor: Pedro Pinto

  1. Mário says:
    2 de Novembro de 2025 às 12:09

    Quem se queixa, que não tape o plafond do cartao de crédito em Dezembro.

  2. José says:
    2 de Novembro de 2025 às 12:21

    Seria engraçado que, para “facilitar”, toda a gente comprasse o carrito em Janeiro/Fevereiro…

  3. Max says:
    2 de Novembro de 2025 às 12:25

    Convinha ter esclarecido o ano a que respeita cada pagamento.
    Em dezembro de 2025 paga-se o IUC do ano de 2025; em fevereiro de 2026 o IUC do ano 2026 (a menos que o dividam entre fevereiro e outubro; em fevereiro de 2027 o IUC de 2027.
    Noutro post já dei para o peditório “a lei diz que se paga o IUC por um ano – se paguei depois de fevereiro de 2025 é ilegal quererem que pague em fevereiro de 2026!”. Não, a lei dizia que se pagava o IUC – do respetivo ano – no mês de matrícula, e passou a dizer que, a partir de 2026, se paga em fevereiro (ou fevereiro-outubro).
    Como em tudo, é no momento de início/fim, em que se alteram os procedimentos que há diferenças. A partir de fevereiro de 2026 volta-se ao pagamento de 12 em 12 meses.

  4. Feliz100Ti says:
    2 de Novembro de 2025 às 12:38

    Não faz sentido terem escolhido Fevereiro até porque a malta rebenta o dinheiro todo no iPhone em Dezembro, depois nessa altura não tem dinheiro para comer e para o IUC

  5. RodrigoP says:
    2 de Novembro de 2025 às 12:49

    Grande Montenegro.

