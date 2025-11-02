IUC: Se pagar em dezembro de 2025, tem de pagar em fevereiro de 2026?

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um tributo anual que todos os proprietários de veículos matriculados em Portugal estão obrigados a pagar. Como já revelamos, o IUC tem novas regras. Mas será que quem paga em dezembro de 2025, tem de pagar em fevereiro de 2026?

Alguns condutores têm de pagar o IUC duas vezes num espaço curto de tempo...

A resposta é Sim! Em fevereiro de 2026 todos os carros vão pagar o IUC em fevereiro de 2026. Isto quer dizer que alguns condutores têm de pagar o IUC duas vezes num espaço curto de tempo.

De referir, no entanto, que em 2026, os proprietários de veículos terão a possibilidade de pagar o IUC em duas prestações: a primeira até ao final de fevereiro e a segunda até ao final de outubro.

Esta opção aplica-se apenas a quem tiver um imposto superior a 100 euros. Nesses casos, o pagamento pode ser feito na totalidade até ao final de fevereiro ou dividido em duas partes iguais, facilitando o cumprimento da obrigação fiscal.