IUC: Se pagar em dezembro de 2025, tem de pagar em fevereiro de 2026?
O Imposto Único de Circulação (IUC) é um tributo anual que todos os proprietários de veículos matriculados em Portugal estão obrigados a pagar. Como já revelamos, o IUC tem novas regras. Mas será que quem paga em dezembro de 2025, tem de pagar em fevereiro de 2026?
Alguns condutores têm de pagar o IUC duas vezes num espaço curto de tempo...
A resposta é Sim! Em fevereiro de 2026 todos os carros vão pagar o IUC em fevereiro de 2026. Isto quer dizer que alguns condutores têm de pagar o IUC duas vezes num espaço curto de tempo.
De referir, no entanto, que em 2026, os proprietários de veículos terão a possibilidade de pagar o IUC em duas prestações: a primeira até ao final de fevereiro e a segunda até ao final de outubro.
Esta opção aplica-se apenas a quem tiver um imposto superior a 100 euros. Nesses casos, o pagamento pode ser feito na totalidade até ao final de fevereiro ou dividido em duas partes iguais, facilitando o cumprimento da obrigação fiscal.
Quem se queixa, que não tape o plafond do cartao de crédito em Dezembro.
Seria engraçado que, para “facilitar”, toda a gente comprasse o carrito em Janeiro/Fevereiro…
Convinha ter esclarecido o ano a que respeita cada pagamento.
Em dezembro de 2025 paga-se o IUC do ano de 2025; em fevereiro de 2026 o IUC do ano 2026 (a menos que o dividam entre fevereiro e outubro; em fevereiro de 2027 o IUC de 2027.
Noutro post já dei para o peditório “a lei diz que se paga o IUC por um ano – se paguei depois de fevereiro de 2025 é ilegal quererem que pague em fevereiro de 2026!”. Não, a lei dizia que se pagava o IUC – do respetivo ano – no mês de matrícula, e passou a dizer que, a partir de 2026, se paga em fevereiro (ou fevereiro-outubro).
Como em tudo, é no momento de início/fim, em que se alteram os procedimentos que há diferenças. A partir de fevereiro de 2026 volta-se ao pagamento de 12 em 12 meses.
Não faz sentido terem escolhido Fevereiro até porque a malta rebenta o dinheiro todo no iPhone em Dezembro, depois nessa altura não tem dinheiro para comer e para o IUC
Grande Montenegro.