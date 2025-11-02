Diretor-executivo da NVIDIA diz que a IA está num “ciclo virtuoso”. O que é que isto quer dizer?

Esta semana, Jensen Huang afirmou que a Inteligência Artificial (IA) está num "ciclo virtuoso". O que é que o diretor-executivo da NVIDIA, uma das empresas mais valiosas do mundo, com um dos negócios que mais tem lucrado com o colossal crescimento da tecnologia, quer dizer com isto?

Num discurso na Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit, na Coreia do Sul, esta semana, Jensen Huang disse que as grandes melhorias nos modelos de IA estavam a motivar mais investimentos na tecnologia e, por conseguinte, a melhorar ainda mais os modelos desenvolvidos.

Alcançámos agora o que se chama ciclo virtuoso.

Anunciou para a plateia, repleta de executivos, explicando esse ciclo: as IA ficam melhores, mais pessoas utilizam, geram mais lucro, criam mais fábricas, permitindo às empresas que desenvolvem as novidades "criar IA ainda melhores, o que permite que mais pessoas as utilizem" - e por aí fora... Este é o virtual cycle da tecnologia.

IA está a introduzir uma nova era da tecnologia

Os comentários de Jensen Huang, que colocou a rentabilidade da IA no centro da atual expansão do investimento na tecnologia, surgem num momento em que as grandes empresas estão a gastar milhares de milhões de euros (ou dólares) para construir infraestruturas relacionadas com a IA e servir os seus utilizadores finais.

Em comentários à CNBC, após as declarações de Huang, no palco, Dan Ives, diretor global de pesquisa tecnológica da Wedbush Securities, descreveu a NVIDIA como "a base da revolução da IA".

Quanto mais procura, mais blocos de construção de IA são criados. E a procura gera mais procura e despesas de capital.

Descreveu Dan Ives, referindo-se ao ciclo virtuoso.

Quando algo se torna lucrativo, tu queres fabricar mais [...] se o fabrico desses chips for lucrativo, tu queres construir mais fábricas para criar mais chips.

Explicou Huang, aquando da sua intervenção na cimeira, descrevendo este momento como o início de uma nova era da computação, pois, com a IA, "cada camada de computação está a ser fundamentalmente alterada".

Basta pensar: a indústria de computadores tem permanecido praticamente a mesma há 60 anos e, agora, com a IA e a computação acelerada, todas as camadas da computação estão a ser alteradas. Todos os computadores que criámos no passado, um bilião de dólares, talvez mais, de computadores precisam agora de ser transferidos, mudados para a nova plataforma de computação.

Disse o diretor-executivo, descrevendo a fase verdadeiramente apocalíptica que a IA está a inaugurar.