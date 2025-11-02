Google prepara mais segurança para o Chrome e vai fazê-lo de forma muito simples

Sendo o browser mais usado na Internet, o Chrome tem de garantir aos utilizadores as melhores e mais úteis ferramentas de segurança. A Google tem essa premissa em mente e assim procura garantir a proteção dos utilizadores sem todo o momento. Para reforçar essa capacidade, a Google prepara para breve mais segurança para o Chrome e vai fazê-lo de forma muito simples.

Ainda mais segurança para o Chrome

A Google prepara uma grande mudança na segurança para o seu browser, o Chrome. A partir de outubro do próximo ano, com o lançamento da versão 154, a Google vai ativar a funcionalidade “Usar sempre ligações seguras” por defeito.

Até agora, esta configuração só estava disponível manualmente. Com esta alteração, o browser tentará sempre carregar páginas web utilizando HTTPS e apenas alertará o utilizador quando visitar um site HTTP público que não suporte esta ligação segura.

Segundo a empresa, esta decisão decorre da necessidade de proteger os utilizadores contra os riscos de segurança. Sem o HTTPS, os atacantes poderiam intercetar o tráfego, redirecionar para páginas maliciosas ou sequestrar a navegação. Embora praticamente 99% dos sites utilizem agora HTTPS, ainda existem algumas exceções que representam um risco.

Google vai forçar HTTPS em todos os sites

A implementação deste recurso será gradual. Especificamente, a partir de abril de 2026, a funcionalidade será ativada para os utilizadores inscritos na Navegação Segura Melhorada e, posteriormente, com a versão 154, será alargada a todos os outros utilizadores.

O Chrome tentará sempre carregar primeiro a versão HTTPS de todos os sites e exibirá avisos apenas em páginas novas ou pouco visitadas que não sejam compatíveis com HTTPS. Os utilizadores podem desativar esta funcionalidade manualmente, se desejarem.

É importante notar que os sites privados, como páginas de routers ou intranets empresariais, não receberão avisos por defeito. Isto acontece porque os atacantes necessitam normalmente de acesso à mesma rede para os explorar. Desta forma, a medida não só aumentará a segurança técnica, como também estabelecerá a navegação segura como um padrão geral para todos os utilizadores do Chrome.