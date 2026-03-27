XPENG alcança marco histórico com entrega de mais de 420 mil veículos em 2025
A XPENG atingiu um resultado líquido positivo de cerca de 46 milhões de euros no quarto trimestre de 2025, um marco inédito na história da tecnológica, cujas entregas anuais dispararam 125,9%.
Empresa tecnológica líder global em veículos elétricos inteligentes orientados por Inteligência Artificial (IA) e inovação, a XPENG anunciou os seus resultados financeiros não auditados relativos ao quarto trimestre e ao ano fiscal de 2025.
A empresa, sediada na China, revelou um desempenho que supera as expectativas do mercado e consolida a sua posição como líder na convergência entre mobilidade e IA Física.
O ano de 2025 foi definido por uma expansão sem precedentes, onde a XPENG não só duplicou o volume de entregas face ao ano anterior, como alcançou a rentabilidade trimestral pela primeira vez.
XPENG continua a "ultrapassar os limites da IA Física"
Este sucesso financeiro é sustentado por dois fatores, principalmente:
- Uma melhoria contínua nas margens de veículos, que atingiram os 13% no último trimestre;
- Uma estratégia de otimização de custos e inovação tecnológica que diferencia a XPENG no panorama global dos veículos elétricos inteligentes.
Segundo Xiaopeng He, chairman e CEO da empresa, "continuamos a ultrapassar os limites da IA Física, acelerando a produção em massa e a comercialização de inovações de produto à medida que expandimos a nossa presença global".
Acredito que a XPENG está num ponto de inflexão histórico para as aplicações de IA Física. O nosso objetivo não é apenas aumentar a nossa quota de mercado global de veículos definidos por IA e colmatar a lacuna entre a condução assistida L2+ e a condução autónoma L4, mas também levar o nosso modelo VLA de segunda geração para os mercados internacionais e alcançar a produção em escala de robôs humanoides avançados.
A robustez do balanço financeiro da empresa, com reservas de caixa que ascendem aos 47,66 mil milhões de RMB (cerca de 5,9 mil milhões de euros), garante a capacidade de investimento contínuo em Investigação e Desenvolvimento (I&D), especialmente em tecnologias de condução autónoma e robótica, áreas onde a marca pretende liderar a próxima década.
No quarto trimestre de 2025, a margem bruta da XPENG atingiu 21,3%, estabelecendo um novo recorde, com o lucro líquido a atingir 0,38 mil milhões de RMB.
Disse Brian Gu, vice-chairman e copresidente da XPENG, acrescentando que "ao alavancar um modelo de negócio impulsionado pela liderança tecnológica, estabelecemos um caminho de rentabilidade que nos distingue dos fabricantes de automóveis tradicionais".
