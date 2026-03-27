Não vai acreditar! Preço do gasóleo e gasolina descem… saiba quanto
Depois de subidas brutais, há finalmente sinais de alívio nos combustíveis. O preço por litro do gasóleo e gasolina vão descer, aliviando um pouco a carteira. Saiba quanto.
Depois de semanas marcadas por aumentos consecutivos, há finalmente boas notícias para quem anda na estrada: os combustíveis vão mesmo descer já na próxima semana. Ainda assim, não é uma grande queda no preço, mas já é qualquer coisa.
Combustíveis: gasóleo baixa 0,5 cêntimos e a gasolina 2,5 cêntimos
Para a semana de 30 de março a 5 de abril de 2026, o gasóleo baixa 0,5 cêntimos e a gasolina 2,5 cêntimos.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Não vai acreditar ? Então a cotação esteve abaixo dos 100 USD até 4ª feira . A questão é porque só este montante de descida.
Tem estado praticamente sempre a subir e hoje, neste momento, já vai bem acima dos $100!
Isso foi na tua cabeça. Agora está a 109,90 USD
https ://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
a piada é essa. depois de tantos aumentos, agora baixa esta FORTUNA!!!!!
Ohhhh
Vou já aproveitar para ir ali a Barcelona tomar café. Bem dizia o cabeça de trump que tinha ganho a guerra.
Meio cêntimo?
Só rir… Mais valia deixarem estar como está.
Quando é para subir, parece um foguetão. Quando é para descer, parece uma pena na brisa.
Isso é rápido demais… É mais caracóis numa corrida a ver quem chega 1*
A gasolina é a que tem subido menos e é a que desce mais. Isto está bonito.
O problema mantém. Nunca desce pelos mesmos critérios que sobe.
Isto não se chama de descida mas sim de gozo. Simplesmente gozar com o povo. Mas foram eles que escolheram isso .