Não vai acreditar! Preço do gasóleo e gasolina descem… saiba quanto

Depois de subidas brutais, há finalmente sinais de alívio nos combustíveis. O preço por litro do gasóleo e gasolina vão descer, aliviando um pouco a carteira. Saiba quanto.

Depois de semanas marcadas por aumentos consecutivos, há finalmente boas notícias para quem anda na estrada: os combustíveis vão mesmo descer já na próxima semana. Ainda assim, não é uma grande queda no preço, mas já é qualquer coisa.

Combustíveis: gasóleo baixa 0,5 cêntimos e a gasolina 2,5 cêntimos

Para a semana de 30 de março a 5 de abril de 2026, o gasóleo baixa 0,5 cêntimos e a gasolina 2,5 cêntimos.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.