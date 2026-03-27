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Não vai acreditar! Preço do gasóleo e gasolina descem… saiba quanto

· Motores/Energia 11 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. há cada gajo says:
    27 de Março de 2026 às 09:14

    Não vai acreditar ? Então a cotação esteve abaixo dos 100 USD até 4ª feira . A questão é porque só este montante de descida.

    Responder
  2. says:
    27 de Março de 2026 às 09:18

    Ohhhh
    Vou já aproveitar para ir ali a Barcelona tomar café. Bem dizia o cabeça de trump que tinha ganho a guerra.

    Responder
  3. PorcoDoPunjab says:
    27 de Março de 2026 às 09:26

    Meio cêntimo?
    Só rir… Mais valia deixarem estar como está.

    Responder
  4. PGomes says:
    27 de Março de 2026 às 09:48

    Quando é para subir, parece um foguetão. Quando é para descer, parece uma pena na brisa.

    Responder
  5. Ricardo says:
    27 de Março de 2026 às 09:57

    A gasolina é a que tem subido menos e é a que desce mais. Isto está bonito.

    Responder
  6. Sérgio V. says:
    27 de Março de 2026 às 10:09

    O problema mantém. Nunca desce pelos mesmos critérios que sobe.

    Responder
  7. Sérgio V. says:
    27 de Março de 2026 às 10:10

    Isto não se chama de descida mas sim de gozo. Simplesmente gozar com o povo. Mas foram eles que escolheram isso .

    Responder

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