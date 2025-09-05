Novo Porsche Cayenne totalmente elétrico poderá ser carregado sem fios

A Porsche revelou que o próximo Cayenne totalmente elétrico, a chegar em 2026, oferecerá carregamento sem fios. Na atribulada jornada da fabricante alemã de carros desportivos no mundo dos modelos movidos a bateria, com planos adiados e o que parecem ser incertezas sobre a estratégia a adotar, esta pode ser uma boa notícia para os fãs da marca.

Após comprar uma empresa alemã dedicada ao carregamento sem fios de carros elétricos, em agosto de 2023, informámos, em setembro do ano seguinte, que a Tesla estava a registar pedidos de patente que indicavam uma base doméstica para esse fim.

A par da Tesla, a BMW terá, também, estudado e testado a tecnologia de carregamento de carros elétricos sem fios, em 2019. Contudo, esta não terá sido colocada no mercado.

Entretanto, a Porsche está a chegar-se à frente nesta matéria, com um modelos de produção em série que pode ser carregado sem fios.

Porsche Cayenne totalmente elétrico poderá ser carregado sem fios

A fabricante alemã de carros desportivos revelou que o próximo Cayenne EV 2026 oferecerá carregamento sem fios. Desta forma, os proprietários não terão de ligar o SUV movido a bateria em casa, bastando estacioná-lo sobre a nova base de carregamento da empresa.

Segundo avançado, a Porsche irá revelar o seu sistema de carregamento indutivo, publicamente, na IAA Mobility Show, na próxima quinta-feira, em Munique.

Num comunicado de imprensa, a fabricante de automóveis partilhou que a tecnologia foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o carregamento de veículos elétricos pelos condutores, destacando a facilidade de utilização do seu sistema.

A facilidade de utilização, a adequação ao uso diário e a infraestrutura de carregamento continuam a ser os fatores decisivos quando se trata da aceitação da mobilidade elétrica.

Afirmou Michael Steiner, membro do conselho executivo da Porsche.

Carregamento sem fios da Porsche chegará com o Cayenne elétrico

O sistema de carregamento sem fios da Porsche consiste em duas partes: uma base instalada no chão da garagem ou da entrada para automóveis, ligada à rede elétrica da casa do proprietário, e uma placa integrada na parte inferior do veículo.

Para iniciar o carregamento, basta estacionar sobre a placa, de modo que as duas placas fiquem alinhadas. A energia é transferida entre elas, através de um campo magnético.

A base para carregamento sem fios será disponibilizada aos clientes como opção aquando da compra do novo Cayenne totalmente elétrico. Com 50 kg, assegura uma potência máxima de carregamento de 11 kW e 90% de eficiência.

Arrefecida a ar, a base é ainda capaz de funcionar em temperaturas de -40 a 50 °C, embora não esteja claro como temperaturas extremas afetarão a sua eficiência.