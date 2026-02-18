Google Pixel 10a: IA e a durabilidade chegam à gama média por apenas 559 euros

Depois de apostar de forma única na gama alta com o Pixel 10, a Google nunca deixou de olhar para a gama média. Quer democratizar o acesso às suas ferramentas de IA e a outras ofertas únicas e para isso tem a arma certa. O Pixel 10a acaba de ser revelado e mostra que por apenas 559 euros é possível ter o melhor da Google e do Android.

O Google Pixel 10a é oficial por apenas 559 euros

A Google oficializou a sua nova aposta para o segmento de gama média com a apresentação do Pixel 10a. Este dispositivo procura redefinir o equilíbrio entre preço, desempenho e longevidade.

O novo membro da família Pixel chega ao mercado com a promessa de democratizar o acesso às ferramentas mais avançadas de IA da gigante tecnológica, mantendo um custo mais acessível do que os “irmãos” topo de gama.

Com um preço base de 559 euros, o smartphone destaca-se não apenas pelo hardware renovado, mas pela integração profunda do Gemini e por uma construção pensada para durar.

O design do equipamento sofreu uma evolução, apresentando agora uma estética mais refinada e “suave”. Tem uma parte traseira totalmente plana onde a icónica barra da câmara se funde perfeitamente com o corpo do telemóvel.

Um design refinado e ecrã mais brilhante

A durabilidade foi uma prioridade no desenvolvimento deste modelo. É classificado pela marca como o Pixel da série A mais resistente até à data. O dispositivo conta com certificação IP68 para resistência à água e poeira, e o ecrã é protegido pelo vidro Corning Gorilla Glass 7i, concebido para oferecer maior resistência a riscos e quedas acidentais.

Na frente do dispositivo, os utilizadores encontram um ecrã Actua de 6,3 polegadas. É capaz de taxas de atualização entre 60 e 120 Hz, garantindo uma navegação fluida. A Google sublinha que este painel é 11% mais brilhante do que o do Pixel 9a, assegurando uma visualização vibrante de fotos e vídeos mesmo sob luz solar direta, atingindo um pico de brilho de 3000 nits.

O poder do Tensor G4 e a democratização da IA

No interior, o “coração” do Pixel 10a é o processador Google Tensor G4, acompanhado por 8 GB de memória RAM. Este chip personalizado é o motor que viabiliza as funcionalidades de IA, permitindo o acesso total ao assistente pessoal Gemini.

Através do Gemini Live, os utilizadores podem manter conversas naturais e fluidas com o assistente, ou utilizar ferramentas criativas como o “Nano Banana” para editar e reinventar imagens.

A segurança também foi reforçada, com a inclusão do coprocessador Titan M2 e, pela primeira vez na série A, a funcionalidade de Satélite SOS. Esta permite contactar serviços de emergência mesmo sem cobertura de rede móvel ou Wi-Fi.

Fotografia assistida: O trunfo da série A

A fotografia continua a ser um dos grandes trunfos da linha Pixel. O Pixel 10a está equipado com um sistema de câmara dupla, composto por um sensor principal de 48 MP e uma ultra grande angular de 13 MP.

A Google afirma que “os telemóveis da série A têm tido a melhor câmara da categoria há cinco gerações consecutivas”. É uma reputação que a marca pretende manter com a introdução de novas ferramentas.

Entre as novidades destaca-se o “Assistente de câmara”, que utiliza modelos Gemini para oferecer orientações em tempo real sobre composição e iluminação. Há também o “Melhor take automático”, que analisa vários frames para garantir que ninguém sai de olhos fechados numa foto de grupo. A popular funcionalidade “Adiciona-me” também foi melhorada para suportar grupos de maiores dimensões.

Autonomia, longevidade e preços em Portugal

Para suportar estas funcionalidades, o Pixel 10a integra uma bateria com capacidade típica de 5100 mAh, prometendo mais de 30 horas de autonomia. Podem estender-se até às 120 horas com a Poupança de Bateria Extrema. O carregamento também é mais rápido, atingindo 50% de carga em cerca de 30 minutos com um carregador de 45W.

A longevidade do software é outro ponto de destaque. A Google garante sete anos de atualizações de sistema operativo, segurança e Pixel Drops, sendo que o equipamento chega já com o Android 16.

O Pixel 10a estará disponível a partir de 5 de março nas cores Lavanda, Framboesa, Neblina e Obsidiana, com preços de 559€ para a versão de 128 GB e 659€ para a de 256 GB.

Google Pixel 10a: galeria de imagens