Carros que não respeitem “recall” vão chumbar na inspeção. Verifique se o seu foi chamado!

A partir de 1 de março, os veículos com ações de "recall" pendentes vão reprovar automaticamente na inspeção periódica obrigatória nos Centros de Inspeção Técnica de Veículos (CITV). Verifique gratuitamente se o seu veículo tem campanhas de recolha (segurança ou emissões) ativas.

Dentro de uma semana, entrará em vigor a medida que dita que os carros que forem chamados pelas marcas para um "recall" - devido a um defeito ou falha - e não forem à oficina vão chumbar automaticamente na inspeção.

Um "recall" nada mais é do que uma notificação emitida pelas fabricantes quando detetam falhas técnicas num determinado modelo, competindo aos condutores levarem o carro até à oficina.

A partir do dia 1 de março, qualquer viatura sinalizada que não cumpra o "recall" da marca será chumbada automaticamente na inspeção, e a falha pode ser classificada como deficiência do tipo 2 (grave) ou tipo 3 (muito grave), conforme a avaliação de risco emitida pela marca.

De acordo com Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), existem atualmente cerca de 87 mil veículos em Portugal com "recalls" por cumprir.

Verifique se o seu veículo foi chamado pela marca!

Apesar de os avisos serem públicos e de os proprietários receberem cartas registadas, nem sempre a informação chega ao dono da viatura.

Por isso, a ACAP e o IMT lançaram a plataforma RECALL, desenvolvida com o apoio da Direção-Geral do Consumidor.

Operacional desde novembro, a plataforma já integra mais de 300 campanhas de chamada carregadas pelas marcas automóveis.

Disponível aqui, a ferramenta permite verificar gratuitamente se o veículo tem campanhas de recolha (segurança ou emissões) ativas. Para verificá-lo, basta inserir a matrícula ou o Número de Identificação do Veículo (VIN).

Desta forma simples e gratuita, o condutor pode garantir a correção atempada de eventuais falhas técnicas e evitar a reprovação na inspeção.

RECALL