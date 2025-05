Pixel 10: Google descuidou-se e revelou quase tudo sobre este smartphone

A Google está a ultimar a chegada do Pixel 10. O seu próximo é ainda uma incógnita, mas já se foram sabendo muitos detalhes desta proposta. Este smartphone promete mudar novamente o mercado e agora muito mais foi revelado. O que não se esperava era que fosse a própria Google a mostrar que não quer que se saiba.

Pixel 10: a Google descuidou-se demais

Já não há muitos segredos sobre o Pixel 10, embora a apresentação da nova linha de smartphones da Google não seja esperada nos próximos meses. Como de costume, os leaks foram numerosos, e o seu ritmo está a acelerar. O que se esperava era que a própria Google ajudasse a criar estas fugas de informação.

E a mais recente imagem vazada do Pixel 10 vem de nada mais nada menos que o seu anúncio oficial, registado há dias em Vancouver, ao ar livre e sem grandes proteções. Era inevitável que alguém reparasse e publicasse nas redes sociais, e foi exatamente isso que aconteceu. As imagens confirmam que o design do Pixel 10 será contínuo em relação ao Pixel 9. Com o Pixel 9, a Google introduziu uma nova filosofia de design que deverá durará várias gerações.

Por isso, o Pixel 10 continua a utilizar o design de margens planas e a nova "ilha" para as câmaras. É difícil ver mais detalhes nas fotos, embora à primeira vista pareça um dispositivo mais fino do que o seu antecessor.

Revelou tudo sobre este smartphone

As imagens são interessantes porque oferecem uma visão dos bastidores deste tipo de produção. Uma das fotos mostra o storyboard com as diferentes cenas que o anúncio final terá. Uma dessas revela aquele que poderá ser o slogan oficial do Pixel 10: "Exija mais do seu telefone". Parece claro que a Google se vai concentrar em recursos com tecnologia de IA.

Este é um dos leaks mais interessantes que surgiram nos últimos tempos. O impressionante é que a empresa que produziu o anúncio não sentiu necessidade de o gravar de forma mais secreta. Na verdade, tudo indica que tal foi feito deliberadamente. Uma placa avisa que a equipa está a fotografar no local e que os transeuntes consentem ser fotografados.

O dispositivo fotografado é de cor cinzento-azulado, e precisamente por isso, no passado fim de semana foram divulgadas as cores em que o Pixel 10 estará disponível. Conforme o leak do Mystic Leaks, o Pixel 10 estará disponível em Obsidian (preto), Blue (azul), Iris (roxo) e Limoncello (amarelo). Obviamente, não serão simples cores planas, mas sim tons originais.