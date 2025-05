Cuidado, há vídeos no TikTok gerados por IA para tentar roubar os seus dados

As redes sociais são o foco de muitas gerações. Alimentam-se do que ali é publicado, sendo tido como verdades absolutas. Com base nesta confiança, os atacantes usam agora vídeos no TikTok para atacar os utilizadores. Estes são gerados por IA e induzem os utilizadores a executar comandos maliciosos nos computadores, em que, na verdade, instalam vírus para roubar dados.

Cuidado com os gerados por IA no TikTok

Investigadores de segurança estão a alertar os utilizadores do TikTok. Estes especialistas descobriram que alguns vídeos gerados por IA estão envolvidos em ataques cibernéticos semelhantes ao ClickFix. Esta forma de ataque envolve a manipulação dos utilizadores. Os cibercriminosos enganam as suas vítimas para que elas próprias façam coisas arriscadas, permitindo-lhes contornar os sistemas de segurança.

Os ataques ClickFix estão a tornar-se cada vez mais comuns no mundo do crime. Em particular, tornaram-se uma das principais ferramentas dos hackers norte-coreanos do Lazarus, especializados no roubo de criptomoedas. No caso revelado, os vídeos incentivam a executar comandos que ativam o Windows e o Office ou funcionalidades em software, como o Spotify. Os internautas vão seguir as instruções onde tudo se trata de comandos do PowerShell.

Usados para tentar roubar os seus dados

Todos os vídeos são muito semelhantes e têm apenas pequenas diferenças nos ângulos de câmara e nos links de download incorporadas nas linhas de comando. Em todas as sequências, existe uma voz robótica gerada por IA. Nas redes sociais, estas vozes mecânicas tornaram-se omnipresentes nos últimos meses.

Os criminosos utilizam o TikTok para atingir inúmeros utilizadores da Internet. Alguns dos vídeos maliciosos atingiram de facto mais de meio milhão de visualizações. Também geram muito engajamento. Um vídeo que promete ajudar a melhorar o Spotify recebeu mais de 20.000 gostos e mais de 100 comentários. Os vídeos da campanha foram enviados por várias contas diferentes. Já não estão ativos no TikTok.

Comandos levam a instalar malware

Infelizmente para os utilizadores, os comandos introduzidos no vídeo irão descarregar, instalar e executar remotamente um script malicioso nos computadores. Este está programado para instalar vírus na máquina, especialmente infostealers. Entre os vírus explorados pelos hackers estão malwares como o Vidar e o StealC.

Recomenda-se o máxumo de cuidado com os vídeos gerados por IA, comuns no TikTok. Se oferecerem a opção de executar comandos PowerShell no computador, dedique algum tempo a aprender como funcionam e o que fazem. Em qualquer caso, não digite comandos sem saber o que fazem. Pode entregar o controlo do computador a um criminoso e ver os seus dados roubados.