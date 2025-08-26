Transferir ficheiros entre Android e iPhone? Google prepara novidade no Quick Share

Não é um processo simples transferir ficheiros ente o Android e o iPhone. Ambos têm ecossistemas que não comunicam de forma aberta, limitando as opções. A Google parece agora disposta a criar uma ponte e em breve podemos ter novidade. Do que foi descoberto, Google prepara novidade no Quick Share.

Para a transferência de ficheiros, o Quick Share é a solução ideal para telemóveis com sistema operativo Android. No iPhone, o mesmo não acontece,, por estar fechado no seu próprio ecossistema; neste caso, limita-se apenas ao AirDrop. Existem alternativas como o Limewire ou Arc, embora funcionem basicamente graças à ligação à Internet e uma rede Wi-Fi privada.

Alguns fabricantes tentaram combinar o melhor dos dois mundos, mas sem sucesso, oferecendo uma solução uniforme para todos, embora a Xiaomi garanta que o conseguirá fazer com o tempo . Surgiram novas evidências de que o Quick Share pode ser expandido para os iPhones.

O Quick Share deu um passo em frente e não só funciona no Android, como também estabeleceu ligações com o ChromeOS e o Windows. Certamente tem tentado há algum tempo encontrar uma forma de ser compatível com iOS e macOS, embora não tenha havido muita evolução nesse sentido. O que o Android Authority descobriu é muito interessante.

No Google Play Services, foi encontrado um teste da Google, onde é possível ver um método para partilhar ficheiros com o iPhone, mas usando uma conta de e-mail. A captura de ecrã indica que os utilizadores podem partilhar ficheiros encriptados de ponta a ponta com iPhones e outros dispositivos se fizerem login. Isto é um pouco normal, uma vez que o Quick Share de Android para Android não requer login para realizar este tipo de transferência de ficheiros.

A versão beta dos Serviços Google é a 25.34.31, e o mesmo código confirma também que se trata da partilha de ficheiros com os iPhones que utilizam o Quick Share. Pode perceber que precisa de fazer login, uma vez que já fez logout anteriormente. É provável que o iOS também exija um login para estabelecer parte da ligação e identidade do dispositivo.

É uma boa notícia saber que a Google está a investir tempo nesta ligação, que seria sem dúvida uma ponte especial entre o Android e a empresa de Cupertino, especificamente com o iOS, iPadOS e macOS. Resta saber se e quando a Google avança com esta novidade que irá fazer a ponte entre o Android e o iPhone.