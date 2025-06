Android 16 já chegou e Xiaomi revelou que smartphones recebem a atualização

A Google trouxe esta semana uma novidade importante. O Android 16 foi lançado e isso abre a porta a que os fabricantes possam tratar de mais uma atualização. As marcas alinham-se agora e a Xiaomi quer estar na frente. Para isso revelou já quais os seus (66) smartphones que recebem o HyperOS e o Android 16.

Xiaomi revela que smartphones recebem atualização

A Google lançou a versão estável do seu sistema operativo para os smartphones Pixel do momento, o que significa que está na altura de os restantes fabricantes começarem a trabalhar. Uma das primeiras será a Xiaomi, que já tem um plano bastante definido para se coroar como uma das melhores marcas a adotar a nova atualização.

De facto, uma das primeiras coisas que fez foi publicar a lista de smartphones Xiaomi que vão receber o Android 16. O novo sistema já era visto em alguns smartphones da marca há semanas, mas sempre em testes beta. Agora que o Android 16 é totalmente oficial, as coisas vão mudar, e os programas beta começarão em breve a dar lugar a atualizações estáveis.

Confirmou que o Android 16 chegará com o HyperOS 2.3, embora não tenha descartado a possibilidade de o HyperOS 3.0 também surgir no último trimestre do ano. A empresa quer ser líder na atualização dos seus smartphones para o novo software da Google e por isso aposta nestas duas versões. Esta é uma ótima notícia para os utilizadores de smartphones Xiaomi, por significar que o Android 16 chegará mais cedo do que o esperado.

Android 16 é a base do HyperOS 2.3 e HyperOS 3.0

Falar sobre datas exatas é quase impossível atualmente, mas graças ao site da Xiaomi, é possível agora descobrir quais os modelos que vão ter esta atualização. Não há dúvidas: a lista que se segue reflete com precisão os smartphones Xiaomi e alguns tablets que vão receber o Android 16. A própria empresa foi a responsável pela sua publicação, pelo que pode ter a certeza de receber as últimas atualizações se o seu modelo estiver entre os escolhidos.

Smartphones Xiaomi que recebem o Android 16 Xiaomi 15

15 Pro

15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

14 Pro

14 Ultra

Xiaomi 14T

14T Pro

Xiaomi 13

13 Pro

13 Ultra

Xiaomi 13T

13T Pro

Xiaomi Pad 7

Pad 7 Pro

Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 6 Pro

Pad 6 Max 14

Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 14

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13R

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 14R

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13 5G

Redmi 13R

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO M7

POCO M7 Pro

POCO M6

POCO M6 5G

POCO M6 Plus

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 5G

POCO C75

POCO C71

Será que outros smartphones mais antigos podem receber esta atualização? Tudo pode acontecer com a Xiaomi, embora, olhando para as escolhas da empresa, seja improvável . A lista já inclui aparelhos com alguns anos de uso e aparelhos que estão na berlinda. Alguns modelos mais antigos podem chegar em breve, mas não espere que isso aconteça.

Os smartphones Xiaomi que não está nesta lista do Android 16, podem não ficar de fora. Isto significa que não recebem atualizações da Google, mas ainda podem receber algumas atualizações importantes. Falamos do HyperOS 2.3 ou mesmo do HyperOS 3.0, duas versões da camada de personalização que a Xiaomi poderia distribuir sob o Android 15 para alguns modelos mais antigos.