Telegram foi temporariamente suspenso pela Apple devido a imagens de abuso de menores

A Apple deu um passo firme contra o Telegram. Depois de a Rússia ter emitido um mandado de detenção na semana passada contra Pavel Durov, por alegada colaboração com terroristas. A Apple foi enérgica e removeu a aplicação da App Store sem aviso prévio depois de ter detetado conteúdo que violava as suas regras relativas a material de abuso sexual de menores (CSAM).

Telegram removido da App Store pela Apple

As regras da App Store da Apple são claras e bem conhecidas. As aplicações com conteúdo perigoso, que incitem à violência ou abuso infantil não podem ser publicadas. Durante uma revisão de rotina das aplicações publicadas, a Apple descobriu que o Telegram permitia este tipo de material no seu serviço e decidiu removê-lo imediatamente.

Segundo a Apple, o Telegram permite grupos dentro da aplicação que contenham material de abuso infantil, vendam produtos proibidos e promovam a violência, razão pela qual não pode estar disponível na App Store. A polémica, porém, durou pouco, pois a própria aplicação confirmou a remoção deste tipo de conteúdo, e a Apple restabeleceu o download e a listagem do Telegram na App Store.

Isto não é propriamente uma surpresa, embora o Telegram se tenha defendido afirmando que tem ferramentas para analisar grupos de aplicações e remover aqueles que violam as suas regras. Embora isto nem sempre seja instantâneo, a empresa vangloriou-se de ter excluído mais de 22 milhões de grupos que violaram as suas políticas durante o ano de 2026.

Utilizadores do iPhone já podem usar de novo

E é aqui que surge a controvérsia. Há a dúvida se são as aplicações de mensagens responsáveis ​​pelos grupos criados ou pelas conversas entre utilizadores. O Telegram reconhece parte da culpa, embora afirme que a aplicação destes filtros é eficaz. A empresa quis também ser firme com a Apple, publicando um comunicado no Twitter dirigido à empresa de Cupertino: "Estou confiante de que esta postura será aplicada igualmente a todas as outras aplicações."

Após a controvérsia e depois de o Telegram ter confirmado a remoção dos grupos em questão, a Apple decidiu que poderia restabelecer a disponibilidade da aplicação na App Store. De facto, a aplicação já aparece novamente nos resultados de pesquisa no iPhone e pode ser instalada sem problemas.

Quem já tinha a aplicação instalada, provavelmente não detetou qualquer alteração no seu funcionamento, uma vez que a restrição da Apple apenas afetou o download. Não teve qualquer impacto na utilização da aplicação já instalada nos iPhones, Macs ou iPads da empresa.