Pavel Durov com problemas sérios. Rússia quer perseguir e prender o fundador do Telegram

Pavel Durov é já considerado um colaborador de atividades terroristas em grande parte do mundo. A culpa recai sobre o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o antigo KGB, que iniciou um processo-crime contra ele por cumplicidade em atos terroristas. Durov é atualmente procurado internacionalmente e sabe-se que reside nos Emirados Árabes Unidos.

Pavel Durov com problemas sérios

Este país que tem um tratado de extradição com a Rússia desde 2014. Isso significa que, dada a gravidade das acusações feitas pelas autoridades russas, os EAU devem cooperar na detenção de Pavel Durov e na sua posterior extradição para a Rússia. Ainda não é claro como a INTERPOL irá agir ou se os Emirados Árabes Unidos fornecerão informações à Rússia.

Os crimes de que Pavel Durov é acusado são bastante graves , mas podem ser interpretados de formas muito diferentes e com perspetivas muito distintas, dependendo de quem analisa o caso. A Rússia acredita que o fundador do Telegram faz parte do problema, enquanto o próprio Durov afirma não ter nada a ver com os crimes de que é acusado.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) emitiu um comunicado onde confirma que o mandado de detenção contra Pavel Durov se refere à "colaboração com atividades terroristas". O FSB vai mais longe, afirmando que o Telegram ignorou a remoção de material utilizado pelos serviços secretos ucranianos e por organizações terroristas e extremistas para preparar e coordenar crimes contra a Federação Russa.

Rússia quer prender fundador do Telegram

Em síntese, a Rússia acusa Pavel Durov de não ter impedido os grupos ucranianos de utilizarem o Telegram como aplicação de comunicação durante o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Estas comunicações possibilitaram ataques coordenados contra a Federação Russa e, por isso, a Rússia considera Durov uma figura-chave a ser julgada neste caso.

Esta não é a primeira vez que o Telegram e Pavel Durov enfrentam algo semelhante: em várias ocasiões, governos de todo o mundo acusaram ambos de permitir comunicações entre terroristas, disseminar material proibido e praticar pirataria.

Por sua vez, o Telegram e o seu fundador dão sempre a mesma resposta. A aplicação é um sistema de comunicação gratuito no qual não podem interferir e que, pela sua natureza, não têm acesso às conversas dos utilizadores.