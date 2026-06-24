iPhone dobrável e MacBook Pro com ecrã tátil poderão voltar a ter ecrãs Samsung

iPhone dobrável, MacBook Pro com ecrã tátil e futuros dispositivos da Apple continuam a alimentar rumores sobre os seus fornecedores de painéis OLED. As informações mais recentes apontam novamente para a Samsung como uma das principais parceiras da empresa de Cupertino.

Samsung deverá assegurar milhões de painéis OLED

A Apple deverá estrear o seu primeiro smartphone dobrável em 2026, um equipamento que promete marcar uma nova fase na estratégia da marca. De acordo com um novo relatório, a produção dos ecrãs OLED para o alegado iPhone dobrável ficará exclusivamente a cargo da Samsung Display.

A mesma fonte indica ainda que a fabricante sul-coreana será responsável pelo fornecimento dos painéis OLED destinados a futuras versões do iPad mini e do tão falado MacBook Pro com ecrã tátil. Apesar da atenção gerada pela notícia, a verdade é que estas informações coincidem com rumores já divulgados anteriormente.

Segundo os dados avançados, a Samsung Display estará a preparar uma capacidade de produção gigante para responder às necessidades da Apple. A empresa poderá fabricar cerca de 10 milhões de ecrãs para o iPhone dobrável, além de aproximadamente 2 milhões de unidades destinadas a uma futura geração do iPad mini.

O relatório refere também que a produção de componentes relacionados com os ecrãs do iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e do próximo iPad mini já terá sido iniciada. Já os painéis para o iPhone dobrável deverão entrar em produção numa fase posterior.

No caso do MacBook Pro com tecnologia OLED, a previsão aponta para o arranque da produção durante a segunda metade de 2026, coincidindo com a entrada em funcionamento da nova linha de fabrico OLED de oitava geração da Samsung Display.

LG mantém presença no ecossistema da Apple

O documento menciona igualmente a participação da LG Display na cadeia de fornecimento da Apple. A empresa deverá ficar responsável pela produção dos ecrãs do futuro Apple Watch Series 12. As previsões apontam para a fabricação de cerca de 34 milhões de painéis destinados ao smartwatch.

Entretanto, a chinesa BOE continua a surgir fora dos planos para vários dos equipamentos premium previstos para os próximos anos. Os rumores indicam que a fabricante não participará no fornecimento de ecrãs para o iPhone dobrável, para o MacBook Pro OLED nem para os modelos iPhone 18 Pro.

Em resumo, as informações agora divulgadas servem sobretudo para reforçar previsões anteriores. Apesar da insistência nos nomes envolvidos, continuam a faltar confirmações oficiais da Apple sobre qualquer um destes produtos.

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