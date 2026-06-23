iOS 27: as novidades mais importantes que chegam ao iPhone

A Apple continua a apostar forte na inteligência artificial e na personalização do iPhone. O iOS 27, atualmente em fase beta para programadores, traz uma renovação significativa da Siri, novas funcionalidades baseadas em Apple Intelligence e várias melhorias espalhadas por aplicações como Safari, Mensagens, Carteira, Saúde e Fotografias. Para já, Portugal e os restantes países da UE estão privados do melhor que esta versão traz.

Siri dá um salto gigante com inteligência artificial

A maior novidade do iOS 27 é a transformação da Siri numa assistente muito mais inteligente e contextual. A Apple reformulou completamente o sistema, permitindo interações mais naturais, compreensão do contexto do utilizador e integração profunda com as aplicações do sistema.

Além disso, surge uma aplicação dedicada à Siri, onde é possível consultar conversas anteriores, alternar entre voz e texto e tirar partido de novas capacidades de IA.

Na segunda beta, a Apple introduziu ainda o botão “Write with Siri” (escrever com a Siri), disponível em aplicações como Mensagens, Mail e Notas, facilitando a criação e revisão de texto.

Apple Intelligence espalha-se pelo sistema

O iOS 27 leva as capacidades de inteligência artificial para várias áreas do sistema operativo. No Safari, a IA consegue organizar automaticamente separadores por temas, criar extensões através de linguagem natural e monitorizar páginas Web para avisar quando existirem alterações importantes.

A aplicação Palavras-passe passa a conseguir atualizar automaticamente palavras-passe comprometidas, enquanto a Carteira recebe novas funcionalidades inteligentes para análise de gastos e gestão financeira.

Fotografias e Câmara ficam mais inteligentes

A Apple reforçou também as capacidades fotográficas através da inteligência artificial. Entre as novidades estão ferramentas avançadas de edição, enquadramento automático de imagens, remoção de elementos indesejados e funcionalidades de pesquisa visual diretamente através da câmara.

Na beta 2, as ferramentas de IA da aplicação Fotografias passaram igualmente a funcionar com ficheiros RAW.

Melhorias nas Mensagens e chamadas FaceTime

A aplicação Mensagens recebe uma nova ferramenta de desenho integrada, permitindo criar esboços e anotações diretamente nas conversas.

Outra novidade importante é o suporte para responder diretamente a mensagens específicas em conversas RCS com utilizadores Android, melhorando significativamente a comunicação entre plataformas.

Já no FaceTime, alguns modelos recentes de iPhone passam a suportar a funcionalidade Dual Capture, que permite mostrar simultaneamente a imagem da câmara frontal e traseira durante uma chamada de vídeo.

Mais controlo sobre o design Liquid Glass

Depois das críticas recebidas pelo visual Liquid Glass introduzido anteriormente, a Apple decidiu dar mais controlo aos utilizadores.

O iOS 27 inclui um novo controlo deslizante que permite ajustar o nível de transparência dos elementos da interface, tornando o sistema mais legível e personalizável.

Também foram feitas melhorias na visibilidade dos ícones, na legibilidade do texto e na diferenciação dos elementos da interface.

Safari mais rápido e organizado

O Safari é uma das aplicações que mais evolui nesta versão. Além da organização automática de separadores por temas, passa a ser possível criar alertas para alterações em páginas Web, algo útil para acompanhar disponibilidade de produtos, bilhetes ou atualizações de conteúdos.

A Apple afirma ainda que o navegador apresenta melhor eficiência energética, carregamentos mais rápidos e melhor desempenho geral.

Saúde e bem-estar recebem novas funcionalidades

A aplicação Saúde foi redesenhada e passa a incluir uma navegação mais simples e visual.

Entre as novidades estão ferramentas de análise nutricional através da câmara, alertas relacionados com a perimenopausa e melhorias na sincronização de dados entre as aplicações Saúde e Fitness.

Mais desempenho e compatibilidade

A Apple garante que o iOS 27 melhora a rapidez geral do sistema, incluindo tempos de abertura de aplicações, carregamento de fotografias e transferências AirDrop. Testes iniciais mostram ganhos visíveis em várias aplicações do dia a dia.

O novo sistema operativo será compatível com todos os iPhone suportados pelo iOS 26, incluindo a gama iPhone 11 e modelos posteriores. No entanto, muitas funcionalidades de Apple Intelligence exigirão um iPhone 15 Pro ou mais recente.