FC Points 26: como o EA Sports FC leva o futebol até à sala de estar

O futebol encontrou sempre forma de atrair as pessoas: os estádios cheios, o ruído da multidão, os golos impossíveis e a desilusão no tempo de compensação. Ainda assim, sejamos honestos, poucos apanham voos para ver a equipa do coração ao vivo em todos os fins de semana. É aqui que o EA Sports FC, com extras como os FC Points 26, leva a experiência do estádio diretamente até à sala de estar.

O jogo bonito, digitalizado

Ao longo dos anos, os videojogos de futebol evoluíram de versões pixelizadas simples para simulações fiéis da sensação de entrar no relvado. Além disso, o EA Sports FC tornou-se particularmente bom a recriar a atmosfera: os cânticos, os comentadores, as celebrações dos jogadores e até o aspeto do relvado sob os holofotes do estádio.

Para o fã mais casual, abre-se assim a possibilidade de fazer mais do que ver. Ou seja, qualquer pessoa pode controlar as equipas favoritas, testar as suas habilidades e, talvez, reescrever alguns finais desoladores (sim, é a Portugal que nos referimos).

Mais do que apenas jogar

Embora a essência do jogo continue a ser as boas e velhas partidas de futebol, o EA Sports FC expandiu-se muito para lá do modo amigável. O modo carreira, por exemplo, permite ao jogador vestir a pele de treinador ou de futebolista e navegar por transferências, táticas e por aquele mundo maravilhosamente frustrante que é a moral do balneário.

Ultimate Team e os FC Points 26

Depois, há o Ultimate Team, onde o futebol se cruza com a coleção, a troca e, sim, uma pitada de sorte. Os jogadores constroem as suas equipas de sonho ao ganhar ou ao adquirir packs repletos de futebolistas, equipamentos e melhorias de estádio. É também aqui que algo como os FC Points 26 entram em jogo, ao permitir adicionar pontos à conta para desenvolver a equipa de sonho um pouco mais depressa.

Juntar as pessoas (sem sair do sofá)

Uma das melhores partes? Não é preciso ser um jogador de longa data para se divertir. Na verdade, o EA Sports FC é tanto experiência social como jogabilidade. Os amigos podem jogar juntos online, a família pode medir forças no sofá e salas de estar inteiras transformam-se em miniestádios cheios de sorrisos, de provocações e, por vezes, daquela celebração excessivamente efusiva a seguir a um golo no último minuto.

Para muitos, tornou-se também numa forma de se ligarem ao desporto depois do fim da época, ou até de descobrirem ligas e jogadores que normalmente não acompanhariam. Além disso, e ao contrário dos bilhetes para o jogo a sério, não obriga a pedir um pequeno empréstimo só para ver a equipa favorita a jogar.

Futebol para todos

Aquilo que torna o EA Sports FC tão apelativo, mesmo para o público mais casual, é o facto de se ter tornado tão acessível. Quer se trate de um fã de longa data, quer de alguém que apenas conhece alguns nomes sonantes, o jogo acolhe todos os níveis de habilidade. Assim, os controlos fáceis de assimilar, a dificuldade ajustável e os vários modos de jogo tornam tudo simples de experimentar, seja para uma partida rápida ou para uma época inteira.

Onde comprar FC Points 26 (e onde poupar)

Como seria de esperar, e tal como tudo o que é digital nos dias que correm, há inúmeras formas de personalizar e de melhorar a experiência. Desde conteúdo adicional até à moeda do jogo, como os FC Points 26, não faltam opções para desenvolver a equipa de sonho ou para desbloquear funcionalidades extra.

Além disso, para quem procura começar sem esvaziar a carteira, os marketplaces digitais como a Eneba disponibilizam com frequência códigos de jogo, assinaturas e também FC Points, o que torna mais fácil (e mais barato) entrar na diversão.

Essa mesma conveniência caseira conta igualmente na compra de jogos digitais. A Eneba encaixa bem aqui porque reúne num só lugar chaves de jogo, FC Points 26 e cartões presente. Um cartão presente PlayStation costuma ser o caminho mais simples, porque adiciona fundos à carteira e deixa a escolha do próximo jogo ou complemento para a loja. Com cartões presente PSN, Xbox, Steam e Nintendo, etiquetas globais ou de bloqueio regional bem identificadas, acesso rápido ao código, avaliações de vendedor, apoio e cobertura de reembolso para códigos inválidos ou já utilizados, todo o processo fica simplificado e fácil de gerir em termos de orçamento.

No final de contas, o EA Sports FC não se resume a jogar: trata-se de levar a emoção do futebol para casa, sem precisar de um bilhete para assistir ao jogo no estádio. Por isso, quem quiser dar o primeiro passo pode consultar os FC Points 26 na Eneba e escolher a opção que melhor servir o orçamento.