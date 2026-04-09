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País está a ponderar um imposto sobre cada GB de dados móveis utilizado

· Internet 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Sr. Analista says:
    9 de Abril de 2026 às 09:51

    Apoiado! Cada GB = 0,10€ taxa audiovisual.
    Quem sacar 300 GB, paga 10€ de taxa.
    Assim, há mais gigas para a IA.
    Portugal avança, portugal vence!

    Responder
  2. guilherme says:
    9 de Abril de 2026 às 10:00

    Internet do Musk por satélite vai ser a única forma do governo do país onde estamos não saber o que estamos a ver e quanto gastamos, nem sabem se temos internet por satélite.

    Responder
  3. David Guerreiro says:
    9 de Abril de 2026 às 10:11

    O próximo deve ser Portugal, adoram taxar tudo e mais alguma coisa.

    Responder

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