PplWare Mobile

IPTV: em Itália foi descoberta uma nova forma de pirataria “nunca antes vista”

· Internet 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Apanha do Pokémon says:
    28 de Maio de 2026 às 09:20

    se não usarem pala no olho e um sabre, para mim nem é pirataria

    Responder
  2. Fonseca A says:
    28 de Maio de 2026 às 09:33

    Em portugal as pessoas so querem ver os jogos do seu clube em paz, não querem nada mais. Ponham os jogos em canal aberto ou numa subscricao de 5 euros por mes e ninguem usaria iptv em portugal. Se querem ser gulosos depois não se queixem

    Responder
    • says:
      28 de Maio de 2026 às 10:04

      Pois eu nem 5 euros pago. E gosto bastante de futebol. Mas acho piada à malta que bate palmas quando um clube ou a liga anunciam que conseguiram aumentar as receitas de televisão em não sei quantos % de uma época para a outra ou que vão receber mais não sei quantos milhões. Olha que maravilha, o meu clube recebia 10 e agora vai receber 20. Mas acham que o dinheiro vem de onde? Queres jogos em canal aberto? Só para exemplo, o Benfica assinou um acordo com a NOS para 104.6 milhões de euros em 2 anos para jogos no estádio da luz. Com jogos em canal aberto, quanto é que Benfica receberia? 10, 20 milhões? Depois queres craques no clube se calhar…
      Já o disse e volto a dizer. Os preços das transmissões televisivas e dos bilhetes estão de acordo com aquilo que o mercado manda. Se continuam a haver patós a pagar sportv, dazn ou benficatv e a pagar balúrdios por bilhetes para alguns jogos, os clubes maximiza os ganhos. Olha na Alemanha. Já havia negócio assinado entre a liga e um colosso das transmissões televisivas mas os adeptos foram perentórios a dizer que se começassem a aumentar preços, cancelavam as assinaturas e deixavam de ir aos estádios. E o negócio foi-se. Está a ver os tugas, os espanhóis e muitos outros a fazer o mesmo? Bufam bufam mas pagam sempre.

      Responder
    • says:
      28 de Maio de 2026 às 10:05

      P.S. Não pago nada, não vejo nada. Não tenho dinheiro para vícios como o jogo, tabaco ou futebol.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube