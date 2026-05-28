IPTV: em Itália foi descoberta uma nova forma de pirataria “nunca antes vista”

As autoridades italianas acabam de desmantelar uma rede ilegal de IPTV que utilizava um método bastante invulgar. Clonava as passwords de plataformas como a Netflix em tempo real para contornar os bloqueios.

Tal como noticiado, a polícia italiana anunciou o desmantelamento de uma rede de streaming ilegal que utilizava um método descrito pelos próprios agentes como "nunca antes visto". A operação, denominada Tutto Chiaro, envolveu mais de 200 polícias a realizar centenas de rusgas simultâneas não só em Itália, mas também na Alemanha e em França. O objetivo era desativar os servidores que mantinham tudo isto a funcionar.

O foco de toda esta investigação gira em torno de uma aplicação chamada CinemaGoal. Esta ferramenta permitia aos utilizadores ver canais de televisão premium com uma qualidade de imagem perfeita e sem as interrupções típicas das transmissões piratas. O curioso é que esta aplicação não funcionava como as listas de canais piratas que se compram online.

O sistema ligava-se a servidores no estrangeiro sem que ninguém se apercebesse, contornando as firewalls de plataformas como a Sky, DAZN, Netflix, Disney+ e até mesmo o Spotify. De acordo com os investigadores da Procuradoria de Bolonha, os criadores desta aplicação utilizavam computadores virtuais para obter automaticamente, a cada três minutos, os códigos originais das contas totalmente legais.

Assim que obtinham as imagens, o programa encaminhava-as instantaneamente para os ecrãs dos seus clientes piratas. Desta forma, o sistema não levantava suspeitas entre as empresas detentoras dos direitos de transmissão, sendo que a imagem apresentada era estável e em alta definição. A questão é que tudo isto era disfarçado sob identidades falsas de clientes, aparentemente normais.

Segundo a imprensa italiana, o CinemaGoal não tinha um site acessível ao público e não podia ser descarregado das lojas de aplicações oficiais. Toda a operação era gerida clandestinamente através de canais privados do Telegram. Os mais de 70 revendedores identificados pela polícia recrutavam clientes online e, em muitos casos, marcavam encontros presenciais para vender o acesso a esta IPTV.

Agora que toda a operação foi desmantelada, as autoridades não só conseguiram desligar os computadores que desencriptavam as imagens, como apreenderam o código-fonte do CinemaGoal. Foi assim que descobriram o funcionamento do programa nos bastidores. Em relação às multas, não serão direcionadas apenas aos criadores da aplicação. Alertaram que tem os dados de milhares de pessoas que pagaram para usar o CinemaGoal.