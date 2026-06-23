Megapod: a nova aposta da Tesla que nada tem que ver com carros elétricos
A Tesla pode estar de olho num novo negócio que nada tem que ver com carros elétricos. Segundo informações avançadas por vários órgãos internacionais, a empresa de Elon Musk submeteu um pedido de registo de marca para "Megapod", um sistema modular de hardware destinado a centros de dados dedicados à Inteligência Artificial (IA).
O que se sabe sobre o pedido de marca da Tesla?
A Tesla apresentou o pedido junto do United States Patent and Trademark Office (USPTO) a 18 de junho, através do seu habitual gabinete de propriedade intelectual.
Trata-se de um pedido intent-to-use, ou seja, a empresa está a reservar o nome para um produto que ainda não foi lançado oficialmente.
A descrição associada ao pedido é, segundo os relatos, bastante detalhada para este tipo de documento: sistemas modulares de hardware para centros de dados destinados à computação de IA, incluindo servidores, hardware de processamento de IA, equipamento de rede, unidades de distribuição de energia e sistemas de arrefecimento.
Tesla vai apostar na infraestrutura, não em chips
Curiosamente, a Tesla não parece querer competir diretamente com gigantes como a NVIDIA no fabrico de chips de IA.
Em vez disso, tudo aponta para que a empresa queira vender a a infraestrutura que acolhe esse hardware, desde energia e arrefecimento até equipamento de rede, aproveitando a sua experiência em eletrónica de potência e gestão térmica industrial, desenvolvida com produtos como o Megapack.
Nas redes sociais e em alguns meios especializados, há teorias que associam o Megapod à rede global de Superchargers da Tesla, que dispõe de ligações elétricas de elevada capacidade já instaladas.
A ideia seria instalar estas unidades de computação diretamente junto às estações de carregamento, evitando os custos e a burocracia associados à construção de centros de dados tradicionais.
O fantasma do Dojo
Esta não é a primeira tentativa da Tesla no universo do hardware para IA. O projeto Dojo, o supercomputador interno da empresa para treino de modelos, foi encerrado no ano passado, com Elon Musk a descrevê-lo como um "beco sem saída".
Once it became clear that all paths converged to AI6, I had to shut down Dojo and make some tough personnel choices, as Dojo 2 was now an evolutionary dead end.
Dojo 3 arguably lives on in the form of a large number of AI6 SoCs on a single board.
— Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2025
Entretanto, o diretor-executivo da Tesla chegou a admitir, em janeiro, que o projeto poderia ser retomado com uma nova geração de chips, mas o histórico recente da Tesla nesta área está longe de ser positivo.
Para já, a Tesla não confirmou prazos, preços ou parceiros para o Megapod. Contudo, se o produto avançar, pode representar uma nova frente de negócio para a marca. Desta vez, longe das estradas.
Como tem evoluído o valor das ações e do valor de mercado da SpaceX (& xAI):
– 11/05 (IPO): 135 USD, 1,76 Bi (biliões = trillion USD = trilhões Brasil)
– 12/06 (1º dia em bolsa no mercado secundário): 160,95 USD, 2,11 Bi
– 16/06: 201,83 USD, 2,64 Bi
– 17/06: 191,82 USD (caiu 5%), 2,52 Bi.
– 18/06: 184,75 USD (caiu 3,7%), 2,43 Bi
– 23/06 (dia 19 foi feriado): 154,60 USD, caiu 16,43%, para 2,03 BI
Está na altura de lançar notícias sobre a “Tesla quase xAI”, para preparar uma futura fusão da SpaceX (& xAI) com a Tesla, para animar o mercado.
Acima, no fim, não são os dados dia 23 (hoje, a bolsa não tinha aberto ainda). São do dia 22 (2ª Fª).
O mercado de pods para computing já existe há mais de 20 anos.. vá-se lá entender as ideias do senhor