Megapod: a nova aposta da Tesla que nada tem que ver com carros elétricos

A Tesla pode estar de olho num novo negócio que nada tem que ver com carros elétricos. Segundo informações avançadas por vários órgãos internacionais, a empresa de Elon Musk submeteu um pedido de registo de marca para "Megapod", um sistema modular de hardware destinado a centros de dados dedicados à Inteligência Artificial (IA).

O que se sabe sobre o pedido de marca da Tesla?

A Tesla apresentou o pedido junto do United States Patent and Trademark Office (USPTO) a 18 de junho, através do seu habitual gabinete de propriedade intelectual.

Trata-se de um pedido intent-to-use, ou seja, a empresa está a reservar o nome para um produto que ainda não foi lançado oficialmente.

A descrição associada ao pedido é, segundo os relatos, bastante detalhada para este tipo de documento: sistemas modulares de hardware para centros de dados destinados à computação de IA, incluindo servidores, hardware de processamento de IA, equipamento de rede, unidades de distribuição de energia e sistemas de arrefecimento.

Tesla vai apostar na infraestrutura, não em chips

Curiosamente, a Tesla não parece querer competir diretamente com gigantes como a NVIDIA no fabrico de chips de IA.

Em vez disso, tudo aponta para que a empresa queira vender a a infraestrutura que acolhe esse hardware, desde energia e arrefecimento até equipamento de rede, aproveitando a sua experiência em eletrónica de potência e gestão térmica industrial, desenvolvida com produtos como o Megapack.

Nas redes sociais e em alguns meios especializados, há teorias que associam o Megapod à rede global de Superchargers da Tesla, que dispõe de ligações elétricas de elevada capacidade já instaladas.

A ideia seria instalar estas unidades de computação diretamente junto às estações de carregamento, evitando os custos e a burocracia associados à construção de centros de dados tradicionais.

O fantasma do Dojo

Esta não é a primeira tentativa da Tesla no universo do hardware para IA. O projeto Dojo, o supercomputador interno da empresa para treino de modelos, foi encerrado no ano passado, com Elon Musk a descrevê-lo como um "beco sem saída".

Entretanto, o diretor-executivo da Tesla chegou a admitir, em janeiro, que o projeto poderia ser retomado com uma nova geração de chips, mas o histórico recente da Tesla nesta área está longe de ser positivo.

Para já, a Tesla não confirmou prazos, preços ou parceiros para o Megapod. Contudo, se o produto avançar, pode representar uma nova frente de negócio para a marca. Desta vez, longe das estradas.