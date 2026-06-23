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Megapod: a nova aposta da Tesla que nada tem que ver com carros elétricos

· Inteligência Artificial 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    23 de Junho de 2026 às 13:36

    Como tem evoluído o valor das ações e do valor de mercado da SpaceX (& xAI):
    – 11/05 (IPO): 135 USD, 1,76 Bi (biliões = trillion USD = trilhões Brasil)
    – 12/06 (1º dia em bolsa no mercado secundário): 160,95 USD, 2,11 Bi
    – 16/06: 201,83 USD, 2,64 Bi
    – 17/06: 191,82 USD (caiu 5%), 2,52 Bi.
    – 18/06: 184,75 USD (caiu 3,7%), 2,43 Bi
    – 23/06 (dia 19 foi feriado): 154,60 USD, caiu 16,43%, para 2,03 BI
    Está na altura de lançar notícias sobre a “Tesla quase xAI”, para preparar uma futura fusão da SpaceX (& xAI) com a Tesla, para animar o mercado.

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    23 de Junho de 2026 às 13:48

    O mercado de pods para computing já existe há mais de 20 anos.. vá-se lá entender as ideias do senhor

    Responder

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