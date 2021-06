Tesla revela o seu novo supercomputador destinado à Inteligência Artificial

Além de um grande aficionado pela mobilidade elétrica e pela sustentabilidade, Elon Musk é também um assumido apaixonado pela tecnologia. Nesse sentido, e porque a Tesla não são apenas carros e baterias, a empresa revelou o seu novo supercomputador de Inteligência Artificial.

A nova máquina será parente do próximo, e há muito prometido, supercomputador Dojo da Tesla.

PUB

No ano passado, Elon Musk apontou os planos da Tesla para construir um supercomputador chamado Dojo, que surgiria com o objetivo de treinar redes neurais. Aliás, a empresa tem vindo a mencionar esse supercomputador, cujo Elon Musk deu a entender que será o mais rápido do mundo, superando o atual líder mundial, o japonês Fugaku, que funciona a 415 petaflops.

Agora, a novidade é outra.

Tesla investe em novo supercomputador

Durante uma apresentação na Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 2021 (CVPR), Andrej Karpathy, diretor sénior de Inteligência Artificial da Tesla, revelou o novo supercomputador da fabricante de carros elétricos. Este parece ser um antecessor do muito mencionado Dojo, tendo Karpathy referido que é o supercomputador número cinco do mundo, em termos de operações de FLOPS (FLoating-point Operations Per Second).

Esta nova máquina é o terceiro supercomputador da Tesla e as aprendizagens serão aplicadas ao Dojo. Aliás, Karpathy destaca que aquela tem 720 nós de 8x A100 80GB (5760 GPUs no total), 1,8 EFLOPS, 10 PB de armazenamento NVME a 1,6 TBps e 640 Tbps de capacidade total de comutação.

A visão informática é o pão e a manteiga do que fazemos e o que permite o piloto automático.

Disse Karpathy.

Aliás, a máquina será utilizada para treinar o Piloto Automático da Tesla, bem como a Inteligência Artificial do sistema Full Self-Driving. Sobre a quantidade absurda de dados que o supercomputador terá de alojar, Karpathy ressalva que “requer uma enorme capacidade de computação”.

Por fim, não foi dada qualquer informação acerca do Dojo, embora Karpathy tenha sugerido que terá um desempenho muito superior ao último da Tesla.

Se quiser acompanhar a intervenção de Karpathy, aceda aqui, pelas 07:51:17.

Leia também: