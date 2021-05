NVIDIA vai construir o maior mapa 3D do Universo

A tecnologia, como vemos muitas vezes, permite-nos conhecer e executar coisas inacreditáveis. Prova disso é o maior mapa 3D do Universo que está a ser desenvolvido pela NVIDIA.

O supercomputador tem mais de 6.000 GPUs que oferecem 4 exaflops de potência de computação.

Supercomputador equipado com mais de 6.000 GPUs

O supercomputador mais rápido do mundo está a protagonizar, alegadamente, um outro recorde. O Perlmutter foi abastecido no National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC), estando agora equipado com 6.159 GPUs NVIDIA A100 Tensor Core.

Um dos primeiros projetos deste supercomputador será a concretização do maior mapa 3D do Universo. Para isso, o Perlmutter utilizará dados do Dark Energy Spectroscopic (DESI), um instrumento utilizado para capturar imagens do espaço profundo. De forma impressionante, aquele consegue captar mais de 5.000 galáxias numa só imagem.

Conforme adiantou a NVIDIA, utilizando a potência das GPUs A100 Tensor Core da marca, os investigadores podem processar as imagens da noite, de forma a saberem para onde apontar o DESI na vez seguinte.

NVIDIA: Supercomputação da IA

Este projeto só é possível pela utilização do supercomputador Perlmutter, uma vez que é significativamente mais rápido do que os sistemas usados anteriormente. Embora o tratamento de um ano de dados para publicação demorasse semanas ou meses nos sistemas anteriores, o Perlmutter deverá ajudar os cientistas a realizar a tarefa em apenas alguns dias.

Os cientistas também planeiam utilizar a capacidade computacional do Perlmutter para criar melhores biocombustíveis e baterias através da análise das interações atómicas. De acordo com a NVIDIA, os supercomputadores convencionais são pouco capazes de processar a matemática necessária para criar simulações de átomos, ao longo de alguns nanossegundos.

Confrontada com o potencial do supercomputador Perlmutter, a NVIDIA, que tem vindo a concentrar-se na Inteligência Artificial (IA), acredita que é a altura certa para a supercomputação da IA. Aliás, os cientistas acreditam que esta terá um papel crucial nos avanços científicos que se seguem.

A capacidade de Perlmutter para fundir a IA e a computação de alto desempenho levará a descobertas numa vasta gama de campos, desde a ciência dos materiais e física quântica, até às projeções climáticas, investigação biológica, …

Afirmou o CEO da NVIDIA, Jensen Huang.